L’Everton pronto a inaugurare il nuovo stadio da oltre mezzo miliardo

Dopo il passaggio al Friedkin Group, l’Everton è pronto, finalmente, a entrare in una nuova era. Era che lo vedrà giocare in un impianto nuovissimo dopo i tormenti dell’ultima parte dell’era di Farhad Moshiri.

Proprio nella giornata di oggi, la società inglese ha annunciato sul proprio sito ufficiale i dettagli dei primi due eventi di prova che si terranno all’Everton Stadium. Il primo evento di prova – un’amichevole della squadra Under 18 dell’Everton – si svolgerà lunedì 17 febbraio alle 19.00 (ora locale) davanti a un massimo di 10.000 spettatori.

La squadra Under 21 del Club giocherà un’amichevole per il secondo evento di prova tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, con una capienza aumentata a 25.000 posti. Un terzo evento di prova si terrà più avanti durante l’attuale stagione, e i dettagli saranno confermati a tempo debito.

Le capienze ridotte per questi eventi sono un requisito del processo di test che consentirà al club di ottenere le necessarie licenze e certificati di sicurezza per operare lo stadio a piena capienza a partire dall’apertura ufficiale prevista per la stagione 2025/26. I biglietti per i primi due eventi di prova saranno assegnati tramite sorteggi. I sorteggi saranno aperti dalle 10:00 di venerdì 3 gennaio fino alle 23:59 di venerdì 10 gennaio e saranno disponibili per:

Abbonati attuali

Membri attuali dell’hospitality di Goodison Park

Tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento Premium Bars, Restaurants and Experiences per la stagione 2025/26

Azionisti dell’Everton

Il sorteggio per il primo evento di prova sarà effettuato nella settimana a partire da lunedì 13 gennaio e i candidati selezionati saranno informati via e-mail verso la fine di quella settimana. Il costo dell’impianto è stimabile in circa mezzo miliardo di sterline.