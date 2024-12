Il calcio in Borsa nel 2024: chi ha fatto meglio e chi peggio tra i titoli dei club quotati

I titoli dei club calcistici in Italia vanno più veloci di Piazza Affari. La Borsa italiana ha infatti chiuso con un rialzo in doppia cifra il 2024: il bilancio al termine dell’ultima seduta dell’anno per la Borsa milanese di ieri è di un progresso del 12,6% sul Ftse Mib, che consolida il +28,03% che l’aveva resa maglia rosa in Europa nel 2023.

La migliore prestazione del 2024 va invece a Francoforte, che è salita del 18,85% nei 12 mesi, mentre tra gli altri listini Madrid è salita del 14,2%, Amsterdam del 10,8% e Londra del 5,01%. In rosso invece Parigi (-3,04%), che ha sofferto la crisi politica che ha portato a elezioni anticipate e alla difficile formazione di un nuovo governo.

Un quadro in cui sono rientrati anche diversi club calcistici, italiani ma non solo. Ma in termini di crescita nel corso dell’ultimo anno, confrontando il dato alla chiusura in Borsa del 2023 con il dato alla chiusura della Borsa nel 2024, solo gli scozzesi del Celtic hanno fatto meglio di Juventus e Lazio.

Entrando nel dettaglio, infatti, dietro al +41,3% del Celtic, troviamo le forti crescite dei due club italiani, rispettivamente +37% per i bianconeri e +32% per i bianconcelesti. Per la Juventus, guardando all’andamento, è stato un anno di saliscendi, tra la conclusione dell’aumento di capitale ad aprile che ha portato il titolo verso il basso e una forte crescita nella seconda metà dell’anno, toccando i massimi a metà novembre prima di una leggera flessione nell’ultimo mese di contrattazione.

Per la Lazio, invece, si parla di un titolo decisamente meno movimentato di quello della Juventus. Resta però una seconda metà dell’anno particolarmente mossa per le azioni della società bianconera, tra le ipotesi sullo stadio (che hanno spinto anche investitori a puntare sul titolo del club) e anche il positivo andamento in campionato.

Guardando agli altri club quotati all’estero, il 2024 è stato un anno in positivo per i portoghesi del Braga (+15,8%) e del Benfica (+11%), mentre il Lione nonostante le difficoltà finanziarie ha chiuso l’anno in sostanziale equilibrio rispetto a fine 2023, così come l’Ajax che ha perso l’1,6%.

Tra i titoli invece che hanno perso di più ci sono altre big straniere come Borussia Dortmund (-12,9%) e soprattutto il Manchester United (-14%), che nonostante l’ingresso in società del miliardario Jim Ratcliffe continua a vivere un momento di difficoltà in campo ma anche fuori (come testimoniato dai tagli al personale per far quadrare i conti). In pesante calo, invece, i tre club turchi quotati, con Fenerbahce (-47%), Besiktas (-48%) e Galatasaray (-67%) che sono stati i peggiori per andamento nel corso del 2024.