Serie C, la classifica degli stipendi dei club: Catania in vetta

In Serie C le 57 società iscritte spendono di più, per quanto riguarda i rispettivi monte stipendi, rispetto alla stagione 2023/24. Sono escluse dal conteggio le tre formazioni B di Atalanta, Juventus e Milan.

Il peso degli emolumenti riconosciuti ai calciatori è aumentato di oltre 3 milioni: da 163 a 166. A guidare la classifica è il Catania, una delle più grandi piazze presenti nella terza serie italiana, mentre il fanalino di coda è la Clodiense, formazione della città di Chioggia e promossa lo scorso anno dalla Serie D. Tra chi è arrivato dai dilettanti invece spicca il Trapani, 13° assoluto con 4,1 milioni, ma una menzione la merita l’Alcione, che spende poco più di un milione ed è la miglior neopromossa con 32 punti.

Ma, come detto, da quest’anno sono tre le seconde squadre presenti, infatti dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan ha provveduto a iscrivere la propria Under 23, permettendo di andare a completare ogni girone con una formazione gestita da società di Serie A. Proprio fra i rossoneri c’è forse il caso più particolare per quanto riguarda lo stipendio di un calciatore di Serie C.

Stiamo parlando ovviamente di quel Francesco Camarda, gioiellino del settore giovanile rossonero e classe 2008, che ha già collezionato diversi minuti in prima squadra fra campionato e Champions League. Il giovanissimo bomber del Milan Futuro percepisce 800mila euro a stagione, il più alto della categoria e da solo pesa a bilancio più di tutti i giocatori sommati di ben 27 squadre. Ovvio, i ricavi su cui può contare il Milan sono nettamente superiori rispetto a quelli delle altre società di Serie C.

Proprio per questo, nella speciale classifica sui vari monte ingaggi delle squadre di Serie C, Milan Futuro, Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen non sono conteggiate. Vengono considerate quindi le altre 57 società per quanto riguarda stipendi fissi (giocatori e anche allenatori), premi (presenze, gol e altri eventi, o anche obiettivi di squadra) e diritti d’immagine (pochi: solo 473.811 euro divisi fra quattro club). E il totale di 166.110.387 euro non è tutto, perché non comprende un 23% di costo aziendale (altre tasse), indennità e rimborsi.

Detto del Catania, a completare il podio ci sono altre due grandissime piazze del calcio del sud come Avellino e Benevento. Infatti, il girone C (dove milita la Juve Next Gen) si conferma ancora una volta quello con i monte ingaggi più alti della categoria.

Se si guarda alla classifica dei tre gironi, arrivati tutti alla 21esima giornata che si disputerà a partire dal 4 gennaio 2025, forse la società che spende meglio, in base proprio alla posizione in graduatoria, è il Monopoli. Per la società pugliese il monte ingaggi si ferma sotto i 2,5 milioni di euro con la squadra allenata da Alberto Colombo.

Viene tutto confermato per quanto riguarda le ultime posizioni dei tre gironi. Infatti, la già citata Clodiense, il Legnago e il Taranto sono le società che spendono meno, ma si trovano all’ultimo posto con un monte ingaggi inferiori al milione di euro.

Infine, chi scende dalla Serie B spesso al primo anno di C ha il fardello più ingombrante per quanto riguarda le spese sugli ingaggi. È il caso della Ternana, settimana con più di 6 milioni. L’Ascoli è invece 12° con oltre 4 milioni, mentre sono più indietro Feralpisalò (poco più di 2 milioni con un ottimo terzo posto in classifica nel girone A) e il Lecco che arriva a 1,8 milioni.

Di seguito la top 10 delle società di Serie C con il monte ingaggi più alto (escluse Atalanta U23 Juve Next Gen e Milan Futuro):