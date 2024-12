Da DAZN a Sky, ecco chi trasmetterà la Kings World Cup Nations nel mondo

Mentre cresce l’attesa per la prima edizione della Kings World Cup Nations che si terrà qui in Italia, la competizione internazionale di calcio a 7 creata dall’imprenditore ed ex leggenda del calcio Gerard Piqué, è stata annunciata l’impressionante lista di emittenti ufficiali, piattaforme e marchi partner dell’evento.

Sono stati raggiunti accordi per la trasmissione della competizione in oltre 60 paesi in tutto il mondo che permetteranno ai tifosi, agli appassionati e anche a semplici curiosi, di vedere le gare che vedranno sfidarsi le 16 nazionali partecipanti. Oltre a seguire il campionato come di consueto attraverso i canali ufficiali della competizione sui social network (Twitch, YouTube, TikTok e Twitter) e sui canali di ciascuno dei presidenti, le partite saranno viste in televisione in tutto il mondo.

Dove vedere Kings World Cup Nations, l’elenco delle emittenti

Di seguito l’elenco completo delle piattaforme che trasmetteranno la Kings World Cup Nations 2025, in ordine alfabetico:

ANT+: Greece, Cyprus

Caze TV: Brazil

CBS: USA

DAZN: Japan, Australia

ESPN & Disney+: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela, México, Brazil & The Caribbean

KTRK: Kyrgyzstan

MBC/SSC: Afghanistan, Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Gaza Strip, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen

OneFootball: Resto del mondo, incluso Spagna, Germania e Regno Unito;

OneSport: Israel

S Sport: Turkey

SBS: South Korea

SKY SPORT: Italy, Vatican City, San Marino

SOOP: South Korea, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines

Telemundo: USA, Puerto Rico

Varzish TV: Tajikistan

ZAP: Angola, Mozambique

Zor TV: Uzbekistan

Kyivstar: Ukraine

Di pari passo rispetto alla copertura televisiva, sono anche tanti i partner commerciali – riconoscibili e riconosciuti a livello globale – che hanno scelto di scendere in campo accanto ai campioni della Kings World Cup, con un ruolo da protagonisti. Il loro coinvolgimento permette a Kings League di posizionarsi strategicamente sul mercato e testimonia il crescente interesse del grande pubblico per il più grande spettacolo del calcio, che sta entrando in una nuova fase di rapida espansione globale.

Dove vedere Kings World Cup Nations, gli sponsor e i partner

Qui l’elenco completo:

McDonald’s: un ritorno dopo il Mondiale in Messico, in seguito ad un grande impatto a livello globale

Red Bull: sarà presente sulle panchine delle squadre e sul dado che verrà lanciato dalle tribune durante l’intervallo.

Spotify: svelerà le carte segrete ai tifosi durante il torneo

Air Asia: un grande passo per la visibilità sul mercato asiatico e sarà sulla divisa degli arbitri

Adidas: partner dell’abbigliamento tecnico dell’evento e sponsor principale delle Kings League in Spagna, America e in Italia. Altri progetti congiunti includono la recente collaborazione con Lamine Yamal per un’edizione speciale dell’iconica F50.

Iren: un’azienda leader nel settore energetico con sede a Torino

Città di Torino / Regione Piemonte / Città Metropolitana di Torino

Floki: uno dei marchi leader a livello mondiale nell’ecosistema delle criptovalute, che in precedenza ha stretto una partnership con Kings League in Spagna.

Il Chief Commercial Officer, Oriol Granell, ha commentato così: “Come competizione calcistica più seguita in streaming, i nostri eventi offrono ad emittenti e partner commerciali un potenziale enorme per entrare in contatto con un pubblico giovane in tutto il mondo. Siamo entusiasti di accogliere un elenco di emittenti, piattaforme e partner commerciali di così alto profilo in questo momento emozionante per la competizione per poter raggiungere ancora più spettatori e far conoscere sempre di più il prodotto Kings League a tutti i target di pubblico”.

La Kings World Cup of Nations inizierà il 1° gennaio, alle ore 16:00, con la gara inaugurale tra Italia e Giappone alla Kings League Arena di Milano. Si sfideranno 16 nazioni e la finalissima si disputerà il prossimo 12 gennaio all’Allianz Stadium di Torino, i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne.

Saranno coinvolte numerose leggende del calcio mondiale: Leonardo Bonucci è il capitano della nazionale italiana e a lui si aggiungono Kaká, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Sergio “Kun” Agüero, Javier “Chicharito” Hernandez, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Kang-in Lee, Ji-sung Park, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Miguel Layún, Luca Toni, Iker Casillas, James Rodriguez e Mario Götze. Questa formazione costellata di stelle permetterà alla Kings World Cup Nations di elettrizzare e portare entusiasmo ai fan di tutto il mondo