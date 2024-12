Verona, col Bologna l’ultima di Setti? Attesa per il closing con Presidio Investors

A chiudere la 18esima giornata di Serie A, questa sera, ci sarà la sfida del Dall’Ara fra Bologna e Verona. E se i padroni di casa cercano punti per spingersi più in alto in classifica e confermarsi in zona Europa, gli scaligeri sono a caccia di ossigeno nella loro lotta per la salvezza.

Come riporta l’edizione odierna del L’Arena, quella di Bologna sarà molto probabilmente l’ultima gara dell’era Setti per il Verona. Il patron, infatti, ha trovato nelle scorse settimane l’accordo per la cessione del club con Presidio Investors. Ogni dettaglio economico, da quanto fatto trapelare, sembra essere stato trovato e il preliminare firmato, ma a oggi manca l’ufficialità.

Ma questa dovrebbe arrivare nella settimana che parte dal domani, dopo la sfida di Bologna, che per Setti ha sempre un ricordo e un vissuto particolare. Infatti, nel 2011 lo stesso patron del Verona fu uno degli imprenditori che parteciparono al salvataggio del club felsineo, con il marchio della sua azienda Manila Grace che compariva sulle maglie rossoblù, prima di staccarsi e nel 2013 giocare al Dall’Ara la sua prima da presidente e proprietario del Verona alla settima giornata del campionato 2013/14.

Risultato? 4-1 per gli ospiti grazie alle segnature di Cacciatore, Iturbe, Toni e Jorginho inframezzate dal gol dei padroni di casa di Stefano Pioli siglato da Diamanti. Un altro Verona, con Mandorlini in panchina, che quella stagione stupì tutti arrivando decimo con ben 54 punti. Ora la situazione è ben diversa, gli uomini di Zanetti sono appena sopra la zona retrocessione con 17 lunghezze, e già adesso con un punto in più rispetto alla scorsa stagione, che vide però un vero e proprio miracolo nel girone di ritorno degli uomini di Baroni, totalmente o quasi nuovi in seguito al mercato di gennaio, che centrarono una impronosticabile salvezza.