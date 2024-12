La Supercoppa italiana in esclusiva su Mediaset: tutte le sfide in diretta

Il grande calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in su Canale 5, alle ore 20.00, i 4 top club del calcio italiano, Inter, Milan, Juventus e Atalanta, si sfidano per aggiudicarsi la 37ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’.

Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Dove vedere Supercoppa italiana streaming, si parte con le conferenze stampa

Per il grande evento Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming su SportMediaset.it, le conferenze stampa dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match: mercoledì 1° gennaio sarà la volta di Simone Inzaghi (alle ore 8.30) e Giampiero Gasperini (alle ore 9.30) mentre giovedì 2 gennaio toccherà a Thiago Motta (alle ore 10.30) e al nuovo mister rossonero Sergio Conceicao (alle ore 10.30).

Dove vedere Supercoppa italiana streaming, il pre-partita

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio su Canale 5 i post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini

Dove vedere Supercoppa italiana streaming, il programma delle semifinali

GIOVED Ì 2 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1 , dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco Inter-Atalanta , in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5

, in diretta dalle ore 20.00, su Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

Postpartita su Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

VENERD Ì 3 GENNAIO: