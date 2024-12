Fiorentina, l'obiettivo di Commisso: la concessione del Franchi per 50 anni

Un investimento importante, anche di 100 milioni, in cambio però di una lunga concessione, di almeno 50 anni. Il 2025 sarà l’anno decisivo per lo stadio Franchi, per capire se ci sarà il vero e proprio nuovo coinvolgimento della Fiorentina. Il patron del club Rocco Commisso è pronto a svelare definitivamente le carte sul futuro del nuovo stadio e a sostanziare il concetto di partecipazione in cambio di controllo.

Nella testa di Commisso, spiega La Repubblica, il “total control” si esplica in tre macro aree:

controllo dei lavori da parte della Fiorentina e del cronoprogramma per finire il restyling

gestione futura delle aree commerciali e di tutte le attività connesse allo stadio una volta che saranno finiti i cantieri

lunga concessione che permetta di rendere il Franchi un asset, uno stadio di proprietà in grado di far aumentare il valore della società

In sostanza, Commisso potrebbe partecipare al project financing ed è pronto a mettere anche 100 milioni — 55 per completare il progetto con la copertura dello stadio e la riprofilazione delle sedute in Maratona e 50 per le cosiddette rifiniture, cioè le aree vip e le attività commerciali — solo però se la concessione futura sarà almeno di 50 anni, in modo tale da rendere il Franchi un altro asset insieme al Viola Park che consenta di aumentare vertiginosamente il valore della società.

Qualsiasi altro scenario (per esempio una concessione di 20 anni) non è considerato conveniente. Nel frattempo, l’interlocuzione tra Fiorentina e Comune procede in un clima di grande serenità: la società ha apprezzato la nuova politica di Palazzo Vecchio, tra la sindaca Funaro e Catherine Commisso è scoccato un grande feeling e i tecnici di tutte e due le parti sono a lavoro per definire i prossimi step.

Nella riunione in prefettura di inizio dicembre si è ribadito l’impossibilità della Fiorentina di spostarsi a Empoli sia per le ultime partite di questa stagione sia per l’inizio del campionato 2025/26. La squadra giocherà così al Franchi fino a maggio mentre inizierà la prossima stagione con almeno tre partite in trasferta, in modo da dedicare un mese in più, quello di agosto, ai lavori, sfruttando tutto lo stadio senza partite.

Uno scenario in cui i due attori hanno ottenuto il placet da parte della Lega Serie A, che già ha concesso a diverse squadre le prime gare in trasferta dell’anno per completare i lavori negli impianti sottoposti a ristrutturazione. L’obiettivo del cronoprogramma è quello di concludere il primo lotto dei lavori entro il 2026, anno del centenario: in questo periodo sarà completata la nuova curva Fiesole e per la festa dei 100 anni prevista ad agosto si punta a una capienza di 35.000 spettatori.