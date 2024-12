Da Ausilio a Vinicius: tutti i vincitori dei Global Soccer Awards

Si è tenuta oggi a Dubai la premiazione della 15esima edizione dei Globe Soccer Awards 2024, riconoscimento organizzato a partire dal 2010 dall’associazione Globe Soccer, in collaborazione sin dall’inizio con la EFAA (Associazione degli Agenti Calcistici Europei) e la ECA (Associazione dei Club Europei).

Fra i premiati anche Alessandro Del Piero, con il riconoscimento alla carriera, Piero Ausilio (ds dell’Inter) come miglior direttore sportivo dell’anno, e a Carlo Ancelotti, insignito del titolo di miglior all’allenatore del 2024.

Premiato come miglior attaccante dell’anno e come miglior giocatore Vinicius, uno dei protagonisti della vittoria del Real Madrid di Ancelotti nella Champions League 2023/24. Il brasiliano colleziona così un altro premio individuale dopo essere stato beffato nella corsa al Pallone d’Oro dallo spagnolo del Manchester City Rodri con tutte le polemiche che ne seguirono.

A un altro Merengues come Jude Bellingham sono andati ben due premi: quello come miglior centrocampista e il Maradona Award, che premia i giovani talenti che stanno forgiando il loro futuro nel mondo del calcio. C’è spazio anche per il Barcellona, che vede Lamine Jamal riconosciuto con il premio di miglior talento emergente del 2024.

Fra i premi alla carriera, ecco anche Thibaut Courtois, ancora in attività con la maglia del Real Madrid, Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese, Neymar, appena rientrato nelle fila dell’Al Hilal dopo un lungo infortunio e atteso anche dal Brasile, e Florentino Perez, numero uno dei Blancos, riconosciuti anche come miglior club del 2024.

Il premio miglior agente dell’anno è andato, ancora a una volta, a Jorge Mendes. Riconoscimento che il super procuratore portoghese conquista per la 13esima volta (considerando anche quello di “miglior agente del secolo” nel 2020). Solamente nel 2016 e 2021 Mendes non è stato premiato, con il riconoscimento andato al compianto Mino Raiola e all’italiano Federico Pastorello.

Ai Globe Soccer Awards 2024 spazio al Medio Oriente, sempre più terra di riferimento per il calcio internazionale, che ha riconosciuto il premio di miglior giocatore di tale area a Cristiano Ronaldo, che con il suo arrivo nella Saudi Pro League ha dato il via al progetto sportivo dell’Arabia Saudita che ospiterà i Mondiali 2034. Il portoghese si è aggiudicato anche il premio come miglior marcatore di sempre.

Il miglior allenatore del Medio Oriente è un altro portoghese come Jorge Jesus, tecnico dei campioni in carica dell’Arabia Saudita dell’Al Hilal, mentre il miglior club medio orientale è l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti che ha partecipato all’ultima Coppa Intercontinentale e che la prossima estate sarà una delle 32 protagoniste del Mondiale per Club negli Stati Uniti.