Cristiano Ronaldo sul futuro: «Potrei diventare proprietario di un club»

La stella dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, continua a brillare a 39 anni e ha dichiarato in passato di voler raggiungere 1000 gol professionistici prima di appendere gli scarpini al chiodo, avendo attualmente realizzato un totale di 916 reti in carriera.

Parlando ai Globe Soccer Awards andati in scena oggi, Ronaldo ha confermato che non ha intenzione di diventare allenatore una volta che si sarà ritirato dal calcio giocato. Al contrario, l’ex stella del Manchester United e del Real Madrid ha rivelato di voler diventare proprietario di un club in futuro.

«Non sono un allenatore. Non diventerò mai allenatore. Presidente di un club? No. Forse proprietario di un club», ha detto durante un’intervista all’inizio della cerimonia. Al presentatore che lo ha incalzato sul tema, Ronaldo ha risposto: «Probabilmente. Vedremo. Dipenderà dal momento e dalle giuste opportunità. Se ne ho già in mente? Non ancora, forse qualcuna».

Per ora, Ronaldo è felice di concentrarsi sulla sua carriera da giocatore e ha recentemente minimizzato la possibilità di un ritiro imminente. «Voglio solo godermi il calcio. Pianificare il mio ritiro, che sia tra uno o due anni, non lo so. A breve compirò 40 anni e, finché mi sentirò motivato, continuerò. Il giorno in cui non mi sentirò più motivato, mi ritirerò», ha concluso.