Il 2024 termina qui: da Vinicius a Lautaro, ecco i top e flop dell’anno in Europa

Dall’ennesimo trionfo del Real Madrid in Champions League a quello spagnolo agli Europei. Dalla Seconda Stella dell’Inter al successo in Bundesliga del Bayer Leverkusen. Dalla favola Atalanta che conquista l’Europa League, alzando il primo trofeo europeo della sua storia, all’Argentina che vince la Coppa America. Tutto questo – e non solo – è stato il 2024 del calcio. Un anno pieno di grandi conferme e sorprese, di inaspettati trasferimenti e cambi in panchina eccellenti. I Blancos hanno accolto Mbappé, in uno dei movimenti di calciomercato più “chiacchierati” del XXI secolo. Ma è probabilmente sul fronte allenatori che ci sono state le notizie più “allettanti” dell’anno: dall’addio di Kloop al Liverpool all’esonero di Mourinho alla Roma, passando per la fine dell’era Pioli al Milan e agli arrivi di Conte al Napoli e Thiago Motta alla Juventus. Ma come hanno performato i top giocatori in giro per l’Europa? A dircelo è FX – Football Exchange, la piattaforma online su cui poter giocare come un vero trader su 500+ calciatori nel Vecchio Continente.

Le loro prestazioni in campo incidono direttamente sulle quotazioni nella borsa dei calciatori, andando a modificarne il valore: compito degli utenti decidere se optare per un incremento futuro della valutazione (BUY) oppure su una svalutazione dello stesso (SELL). Da Vinicius a Lautaro Martinez, passando per Theo Hernandez e Lukaku: ecco chi sono i top e flop su FX dell’anno che sta per terminare, analizzati ruolo per ruolo. FX Review 2024 – I top: conferma Vinicius, Ederson da impazzire Partendo da coloro che, da inizio gennaio 2024 a oggi, hanno visto aumentare il proprio valore sulla piattaforma, Destiny Udogie (UDO13) è l’unico italiano presente nella selezione analizzata. Il terzino sinistro del Tottenham si è assicurato il posto sulla fascia ed è un insostituibile per Postecoglou. Sempre in tema di terzini di piede mancino non si può non evidenziare l’anno di Nuno Mendes (MEN25), difensore portoghese che ha giocato EURO2024 da protagonista e difende, quasi ogni match da titolare, la porta di Donnarumma al PSG. Nel reparto centrale la Serie A è ben rappresentata da Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, conosciuto dai più come Ederson (EDE13). Il centrocampista dell’Atalanta, portato in Italia da Sabatini ai tempi della Salernitana, è probabilmente il miglior mediano del 2024. Togliamo dalla competizione il Pallone d’oro 2024, Rodri, che attualmente è infortunato e, sulla piattaforma, va in contro a un leggero decremento ogni partita non giocata. L’altro centrocampista top è Dani Olmo (OLM20) che, grazie alle performance con la Spagna nella rassegna continentale, è passato al Barcellona e Flick non ci ha pensato su due volte ad assegnargli le chiavi del reparto blaugrana. Tanti gli attaccanti che si sono distinti nell’anno che sta per terminare, ma due su tutti hanno fatto stropicciare gli occhi ai propri supporter. La polemica per il secondo posto al Pallone d’Oro non scalfisce un’annata clamorosa di Vinicius Jr. (VIN07), che ha cominciato con una tripletta ai rivali di sempre del Barcellona in Supercoppa di Spagna e ha concluso con la rete del definitivo 3-0 contro il Pachuca in finale di Coppa Intercontinentale. Da un esterno destro ad uno sinistro come Bukayo Saka (SAK07). L’attaccante dell’Arsenal è un classe 2001 ma ormai sono anni che calca il prato dell’Emirates Stadium e di tanti stadi in Europa. Prestazioni da top assoluto gli hanno portato spesso la fascia da capitano dei Gunners al braccio: unica lacuna è la bacheca trofei che, con Arsenal e Inghilterra, è rimasta ferma al palo nel 2024.