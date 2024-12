Come accade ormai da diversi anni, in occasione del 24 dicembre – la Vigilia di Natale – Mediaset manderà in onda su Italia 1 il film “Una poltrona per due”. Si tratta di una ricorrenza per l’emittente di Cologno Monzese, che trasmetterà la pellicola in prima serata. Un film che si intreccia con il mondo della finanza e che spesso lascia qualche interrogativo al pubblico sul finale. Ma partiamo dalla trama.

Una poltrona per due spiegazione finale – La trama del film

Louis Winthorpe III è un distinto e snob agente di borsa appartenente alla ricca società di Filadelfia. La sua vita scorre tra un lavoro appagante, gli svaghi con gli elitari amici, l’amore della bellissima ma superficiale fidanzata Penelope e il supporto del suo devoto maggiordomo Coleman, l’unica persona davvero gentile nella sua quotidianità. Billy Ray Valentine, invece, è un senzatetto furbo e truffaldino che sopravvive mendicando e fingendosi un veterano di guerra.

Le strade di Louis e Billy Ray si incrociano per caso alla vigilia di Natale, quando Billy Ray urta accidentalmente Louis. Quest’ultimo, convinto di essere stato aggredito, chiama la polizia che arresta un incredulo Billy Ray. Testimoni dell’accaduto sono i datori di lavoro di Louis, i fratelli Randolph e Mortimer Duke, i quali iniziano a discutere sulle cause che spingono le persone al successo o al crimine. Mortimer crede che il destino di una persona dipenda dalla genetica, mentre Randolph è convinto che sia l’ambiente in cui si vive a determinare il comportamento.

Per dimostrare le rispettive teorie, i Duke decidono di mettere in atto un esperimento: scambiare le vite di Louis e Billy Ray, puntando simbolicamente un dollaro sulla scommessa. Con l’aiuto del corrotto funzionario Clarence Beeks e del riluttante Coleman, i fratelli orchestrano il piano. Billy Ray si ritrova improvvisamente immerso nel mondo della finanza, scoprendo di avere un talento naturale per gli affari, mentre Louis, privato di tutto, viene travolto dalla disperazione e dal desiderio di vendetta. Accusato di crimini che non ha commesso, viene abbandonato dagli amici e dalla fidanzata Penelope. L’unica a mostrargli compassione è Ophelia, una prostituta inizialmente ingaggiata dai Duke per distruggerne la reputazione, ma che finisce per aiutarlo, sentendosi in colpa per il suo coinvolgimento.

Mentre Louis cerca senza successo di riprendersi la sua vecchia vita, Randolph vince la scommessa, dimostrando la sua teoria. Tuttavia, Billy Ray scopre il piano dei fratelli Duke e si rende conto che, terminato l’esperimento, intendono liberarsi sia di lui che di Louis. Billy Ray rintraccia un Louis sull’orlo del suicidio e gli rivela tutta la verità. I due, unendo le forze con Ophelia e Coleman, decidono di vendicarsi dei Duke colpendoli dove fa più male: le loro finanze.

Scoperto che i Duke collaborano con Beeks per ottenere informazioni riservate da usare in speculazioni illegali, Louis e Billy Ray elaborano un piano per ingannarli. Dopo aver neutralizzato Beeks, inviano ai fratelli un falso rapporto sulle coltivazioni di arance, spingendoli a investire tutto il loro patrimonio in contratti futures. Quando il vero rapporto viene reso pubblico, i Duke perdono l’intero patrimonio, mentre Louis e Billy Ray, sfruttando l’oscillazione del mercato, accumulano una fortuna. Alla fine, i due protagonisti, insieme a Ophelia e Coleman, diventano milionari e decidono di lasciarsi alle spalle le difficoltà per godersi una vita di agi, mentre i Duke finiscono in rovina.

Una poltrona per due spiegazione finale – La truffa dei futures e delle arance

Ma cosa ci racconta il finale del film? E come funzionano i “futures” attorno ai quali ruota la sua trama? Nel film, i fratelli Duke corrompono un funzionario per ottenere in anticipo un rapporto sulla produzione di arance. Conoscendo in anticipo i dati sulla raccolta, pianificano di acquistare contratti futures sul succo d’arancia per trarne profitto in borsa.

I futures sono accordi tra due parti per scambiare, in una data futura, una certa quantità di merce a un prezzo già fissato. Chi vende con un contratto futures scommette che il prezzo della merce calerà, così potrà acquistarla sul mercato a un costo inferiore poco prima della scadenza del contratto e guadagnare sulla differenza. Al contrario, chi acquista scommette su un aumento del prezzo, in modo da ottenere la merce a un costo vantaggioso per poi rivenderla a un valore maggiore.

Winthorpe e Valentine scoprono i piani dei Duke intercettando il funzionario corrotto e verificando che il raccolto di arance è stato abbondante. Inviando ai Duke un rapporto falsificato che afferma il contrario, li inducono a credere che la produzione sia scarsa e che il prezzo del succo d’arancia aumenterà. I fratelli Duke investono allora tutto il loro denaro in contratti futures, convinti di poter comprare a prezzi bassi e rivendere a un prezzo molto più alto una volta reso pubblico il rapporto. Gli altri investitori, fidandosi del comportamento dei Duke, seguono il loro esempio, facendo salire ulteriormente i prezzi.

A questo punto, Winthorpe e Valentine iniziano a vendere contratti futures, impegnandosi a fornire arance in futuro a prezzi che gli altri investitori, ingannati dalla falsa informazione, considerano un affare. Quando il rapporto ufficiale conferma che la produzione di arance è stata ottima, il prezzo del succo d’arancia crolla: chi ha acquistato futures si ritrova a dover pagare molto di più rispetto al valore di mercato. Presi dal panico, gli investitori cercano di liberarsi dei contratti vendendoli, e Winthorpe e Valentine ne approfittano per ricomprarli a prezzi molto più bassi.

In sostanza, i due protagonisti riescono a vendere futures a un prezzo alto e poi a comprarli a un prezzo nettamente inferiore, realizzando un enorme guadagno. Questa strategia è nota come vendita allo scoperto o short selling. I Duke, invece, avendo basato i loro investimenti su informazioni errate, subiscono perdite catastrofiche.

L’operazione messa in atto da Winthorpe e Valentine rappresenta un caso di insider trading, ossia speculare in borsa sfruttando informazioni riservate. Tuttavia, all’epoca in cui si svolge il film, utilizzare dati governativi non pubblici per operazioni di mercato non era illegale. Questo tipo di pratica fu vietato solamente nel 2010.