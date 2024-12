Serie A, dall'Inter alla Juventus: i debiti 2023/24 dei top club a confronto

Resta poco sopra i 3,2 miliardi di euro l’indebitamento lordo dei i top club della Serie A 2023/24, con dati tuttavia in miglioramento senza considerare i debiti verso i propri maggiori azionisti. Dopo la pubblicazione del bilancio da parte della Roma, infatti, tutte le big del campionato – quelle che giocano le competizioni per club UEFA più il Napoli – hanno ufficialmente reso note le cifre del proprio esercizio nella annata chiusa al 30 giugno 2024.

Con dati che, a livello aggregato, hanno registrato numeri in lieve calo. Ecco come si presenta dunque la situazione dei debiti e della posizione finanziaria netta.

Debiti squadre Serie A, la situazione al 30 giugno 2024

Partiamo dall’indebitamento lordo. Nel dettaglio, al 30 giugno 2024 il club con l’indebitamento lordo maggiore risultava essere l’Inter, con 734,8 milioni di euro, rispetto ai 638,9 milioni di euro della Juventus: dati tuttavia per entrambe in calo rispetto al 30 giugno 2023, considerando che il club nerazzurro ha visto scendere in particolare i debiti verso soci, mentre per il club bianconero è calato l’indebitamento finanziario alla luce del rimborso del bond da 175 milioni grazie alle risorse provenienti dall’aumento di capitale.

Alle spalle di nerazzurri e bianconeri troviamo invece la Roma, con un indebitamento lordo di 636,3 milioni: tuttavia, poco meno della metà (309 milioni) è riferibile a soli debiti verso la proprietà dei Friedkin. Tra le altre società, chiudono in termini di minore indebitamento lordo Milan (324 milioni, mentre il patron Cardinale ha in essere un vendor loan con il fondo Elliott recentemente rifinanziato con nuova scadenza a luglio 2028), Lazio (282,7 milioni), Napoli (242,5 milioni), Atalanta (181,1 milioni), Bologna (140,1 milioni) e Fiorentina (65,3 milioni).

La voce maggiore a livello aggregato è quella relativa ai debiti finanziari – che nel caso del Milan sono esclusivamente da factoring -, seguita dai debiti verso le società di calcio, per complessivi 765 milioni. A livello di confronto con il 2023, la Juventus ha visto il dato complessivo calare di circa il 19%, con un dato in calo anche per Fiorentina (-3%), Inter (-9%), Napoli (-8%) e l’accoppiata Lazio-Roma (-7%) mentre per le altre società il dato è cresciuto, dal +63% dell’Atalanta al +29% del Milan e del Bologna.

In termini invece di posizione finanziaria netta la posizione è ampiamente negativa per Juventus, Inter e Roma, alla luce dei rispettivi bond e delle altre fonti di finanziamento a debito scelte nelle ultime stagioni. Ampiamente positiva invece la PFN del Napoli, alla luce soprattutto di una alta liquidità – in continua crescita – al 30 giugno 2024. Di seguito, la posizione finanziaria netta (differenza tra il totale dei debiti finanziari e le attività liquide) di ogni club:

Inter: -277,106 milioni di euro

Juventus: – 242,839 milioni di euro

Roma: -139,385 milioni di euro

Milan: -59,682 milioni di euro

Lazio: -38,117 milioni di euro

Bologna: -10,737 milioni di euro

Fiorentina: 22,291 milioni di euro

Atalanta: 27,307 milioni di euro

Napoli: 159,967 milioni di euro

Debiti squadre Serie A, il confronto con il 2023

Andando ad analizzare l’indebitamento lordo aggregato per i top club, emergono dati in lieve calo tra la situazione al 30 giugno 2024 con quella al 30 giugno 2023. In particolare, complessivamente il dato è calato del 4,6% passando da 3,4 a 3,25 miliardi di euro. A crescere in realtà sono stati solo i debiti verso istituti di previdenza, quelli verso le società di calcio e gli altri debiti, rispettivamente del 20%, del 4% e del 2%. Tra le altre voci, in forte calo i debiti verso soci (-21%) e i debiti tributari (-16%). Per quanto riguarda i dati aggregati dei top club la posizione finanziaria netta è migliorata passando da un dato aggregato di -684 a -558 milioni di euro, con i debiti finanziari (-9%) in calo e la liquidità che passa da 513 a 527 milioni di euro.