L’ex Roma Lina Souloukou nominata nuova CEO del Nottingham Forest

Il Nottingham Forest ha annunciato la nomina di Lina Souloukou come nuovo CEO, a partire dal 5 gennaio. La 41enne manager greca, ex CEO della Roma fino al settembre scorso, «supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del club per il successo nella Premier League e nelle competizioni europee», si legge in una nota.

«Con un solido background legale, Souloukou porta con sé una grande conoscenza del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa. Ha rappresentato in passato Olympiacos e Roma nel consiglio dell’European Club Association (ECA), sostenendo la diversità nella leadership del gioco europeo, ed è stata determinante nella crescita e nel successo dei club in cui ha prestato servizio durante la sua carriera», recita ancora il comunicato.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Lina Souloukou nel nostro team – ha affermato il patron Evangelos Marinakis -. La sua comprovata esperienza nella gestione del calcio e la sua passione e impegno si allineano perfettamente con la nostra visione per il Nottingham Forest e per proseguire a spingere per un maggiore successo».

«Sono onorata di rientrare nella famiglia calcistica del signor Marinakis – le parole di Souloukou – L’opportunità di guidare verso il successo il Nottingham Forest e di contribuire al gruppo più ampio è una sfida entusiasmante. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise».