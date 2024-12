DAZN regala l’upgrade al piano Plus ai clienti Standard per le festività

In questi giorni, la piattaforma di sport in streaming DAZN sta comunicando ai suoi clienti che hanno attivo un abbonamento con il piano Standard che, in occasione delle festività natalizie, potranno beneficiare di un upgrade temporaneo gratuito al piano Plus, così da poter fruire dei contenuti sportivi in streaming su due dispositivi contemporaneamente, anche se connessi a reti internet diverse.

La piattaforma streaming lo sta comunicando attraverso una campagna via mail per i suoi già abbonati che hanno attivo il piano Standard. Ecco il testo della mail inviata da DAZN nelle ultime ore:

«DAZN ti regala l’upgrade a PLUS! Ciao XXX! Per te, l’upgrade a PLUS in regalo: durante le feste potrai guardare tutto lo sport di DAZN in contemporanea su due reti internet diverse! Cosa significa? Fino al 13 gennaio, potrai guardare i tuoi sport preferiti su due reti internet diverse contemporaneamente, senza costi aggiuntivi. Goditi la massima comodità anche durante le feste, ovunque tu sia, per vivere tutta la magia dello sport su DAZN», si legge nella comunicazione.

Ma come funziona la promozione? «Il 29 dicembre, mentre un membro della tua famiglia si gode Juventus – Fiorentina sulla vostra TV in salotto, tu potrai seguire la stessa partita o un qualsiasi altro match su un altro dispositivo, anche se sei in vacanza! E dopo il 13 gennaio? Non dovrai far nulla, dal 14 gennaio si torna automaticamente al tuo pacchetto STANDARD: potrai guardare DAZN su due dispositivi contemporaneamente, ma entrambi connessi alla stessa rete domestica», conclude DAZN.

Dunque, come spiegato anche nella mail, durante il periodo festivo, DAZN offre un upgrade temporaneo al piano Plus, riservato agli utenti con abbonamento al piano Standard. Si ricorda che con il piano Standard è possibile vedere i contenuti in contemporanea su 2 dispositivi solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo può invece essere utilizzato ovunque.

Invece, grazie a questa iniziativa, dal 20 Dicembre 2024 al 13 Gennaio 2025, gli abbonati DAZN con piano Standard ottengono in automatico e senza costi aggiuntivi l’upgrade al piano Plus, con cui è invece possibile vedere i contenuti in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su due reti internet differenti (massimo 2 dispositivi per ogni rete internet).

In questo modo, in questo periodo gli utenti coinvolti potranno guardare DAZN su 2 dispositivi contemporaneamente, anche se connessi a reti internet diverse. Poi, a partire dal 14 Gennaio 2025, per i clienti che hanno ottenuto l’upgrade temporaneo al piano Plus, l’abbonamento tornerà automaticamente al piano Standard, tornando così a fruire dei contenuti in streaming su due dispositivi contemporaneamente solo se connessi alla stessa rete internet. Dopo il 13 Gennaio 2025 i clienti DAZN potranno richiedere l’upgrade permanente a pagamento.