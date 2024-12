Chelsea Fulham in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Chelsea Fulham in streaming gratis.

La Premier League scende in campo anche a Santo Stefano con il classico Boxing Day. Il massimo campionato inglese, considerato da tutti il miglior torneo del mondo, è un’esclusiva assoluta di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Chelsea-Fulham è in programma per giovedì 26 dicembre alle ore 16.00.

Chelsea Fulham in streaming gratis? La 18esima giornata su Sky

Non soltanto la Serie A. Sky trasmetterà in esclusiva in Italia anche i migliori match della Premier League inglese, il campionato di maggior livello tra quelli in Europa in questo momento. Il Boxing Day vede fra le gare in programma proprio la sfida di Stamford Bridge. L’incontro non sarà disponibile gratuitamente in Italia in tv e in streaming, ma sarà visibile per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast al pacchetto calcio (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Chelsea Fulham in streaming gratis? Sky è la casa della Premier League

Sky sarà ancora la “Casa della Premier League” per le prossime stagioni. Il massimo campionato di calcio inglese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per la stagione 2024/2025, proseguirà la sua presenza sulla pay-tv di Comcast fino al termine del 2027/2028.

Fino a 10 partite live per ogni turno: dalle sfide del Friday Night a quelle del Monday Night, passando per i weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi pre e post partita. Ci sarà grande spazio per le rubriche dedicate come Premier League Remix, per rivivere i momenti più scintillanti di ogni turno di campionato, e Premier League Stories, che racconta i personaggi che hanno reso leggendario il calcio inglese.