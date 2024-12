Ufficiale, Salvatore Bocchetti nuovo allenatore del Monza

Sarà Salvatore Bocchetti l’allenatore che avrà il compito di provare in tutti i modi a centrare la salvezza con il Monza in questa Serie A. L’ex difensore, che era ancora sotto contratto con il Verona, è stato infatti scelto per subentrare all’esonerato Alessandro Nesta.

«AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027». Un accordo, dunque, che va ben oltre alla stagione 2024/25 e che dimostra come la società brianzola, guidata da Adriano Galliani punti sull’allenatore classe 1986.

Bocchetti è stato il primo nome a circolare nella giornata di oggi appena dopo l’esonero di Nesta in seguito alla sconfitta contro la Juventus per 2-1. A costare caro all’ex difensore del Milan (squadra dove ha militato anche il neo tecnico Bocchetti) è la precaria condizione in classifica della squadra, che si trova all’ultimo posto solitario con solamente 10 punti in 17 giornate.