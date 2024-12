Inter, Marotta: «Mercato di gennaio? Vogliamo continuare con questo gruppo»

Nella serata di ieri, nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Inter-Udinese, il presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della stagione in corso e dell’imminente mercato di gennaio, con la possibilità di sistemare eventualmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Marotta ha esordito parlando dei nuovi: «La prima di Martinez in porta? Non è un giocatore sconosciuto, ha fatto un campionato eccellente al Genoa lo scorso anno in Serie A. E’ una realtà. Noi e il mister lo conosciamo molto bene, è giusto dargli il tempo per rivestire questo ruolo: è una partita importante anche per lui».

Si passa poi al mercato e all’interesse dall’Inghilterra per i giocatori dell’Inter: «Probabilmente sì, nel senso che i nostri giocatori sono apprezzati non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa e quindi in anche in Inghilterra perché hanno dimostrato con i fatti e con i risultati di essere all’altezza dei migliori giocatori europei e non solo. Però devo anche dire allo stesso tempo che non siamo una società che vuole solo vendere, i nostri giocatori vogliono restare con noi, noi siamo contenti di questo loro senso di appartenenza».

«Questo è un gruppo che nella quasi totalità è insieme da qualche anno e vorremmo continuare su questa strada. Mercato di gennaio? In linea di massima noi vorremmo continuare con questo gruppo che sta dando affidamento ed è pronto per affrontare le sfide che servono per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione. Poi è chiaro che se qualche giocatore manifesterà la volontà di andare via lo ascolteremo e valuteremo ma oggi come oggi non c’è nulla di concreto all’orizzonte», ha concluso.