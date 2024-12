Serie A, il 10 gennaio nuova assemblea: sul tavolo il voto per l’ad e i consiglieri

Oggi la Lega Serie A ha eletto Ezio Simonelli come nuovo presidente, che succede così a Lorenzo Casini grazie ai 14 voti ottenuti nella seconda Assemblea elettiva degli organi della Lega del massimo campionato italiano. Nei prossimi giorni, come previsto dallo Statuto, saranno verificati i requisiti di indipendenza.

Per tutte le altre cariche è stata effettuata una votazione, senza pervenire in alcuna al quorum previsto dallo Statuto in seconda convocazione. Per questo è stata convocata un’altra assemblea, fissata per il prossimo 10 gennaio.

Quindi bisognerà attendere venerdì 10 gennaio per conoscere chi occuperà le seguenti cariche della Lega Serie A: