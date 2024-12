Il Barcellona cerca nuovi ricavi: in vendita tatuaggi da 1.125 euro

Il Barcellona continua a ricavi per sistemare i conti e poter registrare – tra le altre cose – il fantasista Dani Olmo per la seconda parte di stagione. Olmo è stato inserito nella lista dei calciatori a disposizione per la Liga solamente per sei mesi (a seguito dell’infortunio di Christensen) e se i catalani non dovessero riuscire a iscriverlo anche per i sei mesi successivi, il giocatore avrà la possibilità di liberarsi a zero.

Per trovare nuove risorse, il Barcellona ha deciso di aggredire una fetta inedita di mercato e di lanciare l’iniziativa “Barça per sempre”, ovvero una serie limitata – 1899 come la data di fondazione del club – di tatuaggi ufficiali che sarà messa in vendita a partire da oggi per i tifosi che vogliono imprimersi il Barcellona sulla pelle.

Si tratta di una prima volta assoluta nel mondo del calcio che vede il Barcellona affiancarsi al network di tatuatori digitali Oshun. Ogni tatuaggio, acquistabile da qualsiasi parte del mondo attraverso lo store online del Barcellona, sarà accompagnato da un certificato ufficiale numerato di “culé skin” e darà accesso a vantaggi e sconti speciali, oltre a un’esperienza esclusiva al nuovo Spotify Camp Nou.

A disposizione dei tifosi ci sono 31 disegni diversi tra cui scegliere, tra cui l’attuale logo del club, le versioni precedenti, la sagoma inconfondibile del Camp Nou e molto altro. Nel prezzo d’acquisto, pari a 1.125 euro per tatuaggio, è compresa anche la manodopera. Tra le possibilità, anche quella di donare una gift card dello stesso valore, per fare scegliere il tatuaggio al destinatario del regalo.