La Bundesliga lancia la sua OTT: trasmetterà le sfide in alcuni territori esteri

La Deutsche Fußball Liga (DFL) sta esplorando nuove modalità per rendere i contenuti live della Bundesliga più accessibili in mercati internazionali selezionati attraverso una piattaforma OTT dedicata. Grazie a una partnership innovativa con OneFootball, una delle principali piattaforme globali di media calcistici, i contenuti live della Bundesliga saranno più accessibili a milioni di tifosi.

Questa collaborazione sottolinea l’impegno della DFL nell’utilizzo delle più recenti tecnologie digitali per portare il calcio tedesco ai fan di tutto il mondo, aumentando l’interesse per la Bundesliga e la Bundesliga 2. OneFootball offre un ecosistema digitale di alto livello per fornire contenuti calcistici premium ai tifosi ogni giorno.

Bundesliga Pass – Il servizio approda in Vietnam e Sudafrica

Dopo il debutto di successo in India nell’agosto 2024, che ha offerto la copertura live esclusiva di tutte le partite della Bundesliga 2, il servizio OTT “Bundesliga Pass” si espande ora in Vietnam e Sudafrica. I tifosi di questi mercati potranno assistere in diretta a tutte le partite della Bundesliga e della Bundesliga 2 attraverso i modelli innovativi di pay-per-view e Season Pass di OneFootball. Completando gli accordi di trasmissione locale già esistenti, il servizio amplia l’accesso e offre maggiori possibilità agli appassionati di calcio.

I tifosi vietnamiti hanno già accolto con entusiasmo il “Bundesliga Pass” dal suo lancio la scorsa settimana, mentre il pubblico sudafricano avrà accesso al servizio con l’inizio del rilascio previsto per gennaio 2025. Altri mercati internazionali potrebbero seguire successivamente.

Bundesliga Pass – Contenuti live e on demand

Le partite di Bundesliga e Bundesliga 2 saranno trasmesse in live streaming in co-esclusiva tramite la piattaforma OneFootball, disponibile su applicazioni mobili, smart TV e sito web. Per migliorare l’esperienza dei tifosi, le partite live saranno accompagnate da contenuti video, highlights e programmi aggiuntivi del portafoglio prodotti internazionali della DFL, garantendo ai fan un’immersione completa nel mondo del calcio tedesco.

Marc Lenz, CEO della DFL, ha così commentato la novità: «La nostra nuova offerta OTT per i mercati internazionali rappresenta una mossa strategica per incrementare ulteriormente la visibilità dei contenuti della Bundesliga in tutto il mondo, offrendoci maggiore flessibilità e nuove opzioni nella commercializzazione dei diritti mediatici. Il panorama mediatico e il comportamento di consumo dei tifosi sono cambiati: questa partnership e la nuova offerta sono un elemento chiave per raggiungere gli appassionati di calcio in tutto il mondo».

Questo invece il commento di Peer Naubert, CMO Bundesliga International: «Di recente, abbiamo osservato la crescita di piattaforme D2C che si affiancano ai modelli tradizionali e digitali consolidati. Per servire al meglio i tifosi e raggiungere il nostro obiettivo di essere la lega più tifoso centrica al mondo, questa nuova partnership offre ai tifosi in mercati definiti un’altra modalità per seguire le loro squadre preferite della Bundesliga, rendendo più facile per loro godersi il calcio nel modo che preferiscono. Non vedo l’ora di proseguire la nostra collaborazione con OneFootball in questa nuova entusiasmante direzione».

Infine, una battuta di Maurits Schön, COO OneFootball: «OneFootball è partner della DFL da diversi anni, trasmettendo le partite della Bundesliga in Brasile fin dalla stagione 2020/21. Il lancio del Bundesliga Pass è una naturale evoluzione di questa partnership, che ci permette di espandere la nostra portata e offrire un’esperienza di visione flessibile e centrata sui tifosi a livello internazionale, a partire da Vietnam, Sudafrica e India».