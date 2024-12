Il ds Berta lascia l'Atletico Madrid dopo 11 anni

Dopo più di 11 anni il rapporto fra l’Atletico Madrid e Andrea Berta sembra ormai destinato a concludersi.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, l’attuale direttore sportivo del club spagnolo, potrebbe vivere il big match contro il Barcellona come l’ultima partita da dirigente dei colchoneros dopo aver iniziato la sua esperienza nel 2013 come responsabile dello scouting internazionale.

Un rapporto ormai ai titoli di coda quello fra Berta e l’Atletico come si evince dalla decisione della società di ingaggiare Carlos Bucero come nuovo direttore generale passando a lui l’autorità sulla gestione sportiva del club, materia che fino ad allora era saldamente nelle mani del dirigente italiano.

Proprio per questo, Berta e l’Atletico starebbero trattando, ormai da qualche settimana, sulla questione buonuscita con una risoluzione contrattuale che dovrebbe essere trovata durante questo periodo di sosta natalizia del campionato spagnolo. Quindi, il prossimo mercato di gennaio in casa Atletico Madrid non sarà gestito da Berta per la prima volta dopo molti anni.

Il dirigente italiano, nato a Brescia nel 1972, ha portato a Madrid calciatori come Oblak e Reinildo, solo per citare quelli ancora presenti nella rosa di Diego Simeone, e in passato è stato oggetto di rumors che lo davano vicino a club di livello mondiale come Chelsea, Manchester United e la stessa Juventus.