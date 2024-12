Scontro sul Genoa: la società A-Cap rivendica la proprietà del Grifone

L’investitore rumeno Dan Sucu è diventato nella giornata di ieri il nuovo proprietario del Genoa. L’aumento di capitale da 40 milioni di euro ha portato l’imprenditore rumeno a diventare il nuovo azionista di maggioranza del Grifone, subentrando al fondo statunitense 777 Partners, che ha da tempo dismesso la sua attività calcistica.

Tutto fatto, dunque? Non proprio. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il problema è che un investitore statunitense sostiene di essere il vero proprietario del Genoa e afferma di non aver mai accettato di vendere il club. «È stata pubblicata una dichiarazione da parte del Genoa che pretende di vendere il club a una parte esterna», ha dichiarato Advantage Capital Holdings LLC (A-Cap), compagnia assicurativa con sede a New York. «Questo è falso», ha aggiunto.

Un rappresentante del Genoa ha dichiarato che il processo di ricapitalizzazione è definitivo e ha aggiunto che Sucu è ora il proprietario di maggioranza del club. Sia il Genoa che Sucu sono stati assistiti da studi legali durante l’intero processo, secondo il rappresentante. La recente storia della proprietà del Genoa è intricata. Il club è stato acquistato nel settembre 2021 da 777 Partners, un investitore calcistico con sede a Miami, attivo in vari settori, dalle riassicurazioni agli studi cinematografici.

A-Cap, un importante creditore di 777, aveva garantito alcuni dei suoi prestiti con gli asset della società. Quando l’investitore calcistico è crollato, A-Cap ha dichiarato di aver preso il controllo del Genoa. Secondo quanto riportato in precedenza da Bloomberg, A-Cap ha incaricato i banchieri di Moelis & Co. di esaminare il portafoglio di 777, che includeva anche il Vasco da Gama in Brasile, l’Hertha BSC in Germania e il Red Star di Parigi.

«Questa presunta vendita è stata eseguita senza la conoscenza, l’approvazione o le firme degli azionisti del club e senza i rappresentanti del consiglio degli azionisti del club. Qualsiasi tentativo di rappresentare falsamente lo status del Genoa sarà contestato con vigore dagli azionisti del club. Ci rammarichiamo che la gestione del club abbia sprecato tempo in questa operazione clandestina non approvata», ha aggiunto un portavoce di A-Cap.