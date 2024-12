Liga, i ricavi da diritti tv 2023/24: al Barcellona 60 milioni in più dell’Inter

La Liga spagnola ha distribuito quasi 1,5 miliardi di euro a livello di diritti televisivi ai club di prima e seconda divisione durante la stagione 2023/24. La competizione presieduta da Javier Tebas ha ripartito 1.498,3 milioni di euro tra le società che hanno partecipato a LaLiga EA Sports e LaLiga Hypermotion durante la passata stagione.

Rispetto alla stagione precedente, in cui erano stati distribuiti complessivamente 1.525 milioni di euro, il totale ripartito tra i club delle due leghe ha registrato un calo dell’1,77%. Di questo importo, 1.351,2 milioni di euro sono stati assegnati ai club di LaLiga EA Sports, mentre i restanti 183,8 milioni di euro sono stati destinati ai club di LaLiga Hypermotion.

Liga diritti tv 2023 2024 – Barcellona e Real davanti a tutti

La ripartizione di questa stagione si è concentrata chiaramente sulla massima competizione calcistica spagnola, con il Barcellona e il Real Madrid (vincitore del campionato) in testa alla classifica degli incassi, rispettivamente con 162,49 milioni e 159,55 milioni di euro. Al contrario, Almería e Las Palmas sono stati i club che hanno ottenuto meno introiti, con rispettivamente 42,60 milioni e 43,10 milioni di euro.

Dietro ai blaugrana e ai merengues si trova l’Atlético Madrid, che ha incassato 117,89 milioni di euro dai diritti televisivi. Il Siviglia e la Real Sociedad occupano il quarto e il quinto posto, con rispettivamente 72,49 milioni e 70,71 milioni di euro, completando così la classifica dei cinque club che hanno ricevuto i maggiori ricavi dalla concessione dei diritti audiovisivi.

Liga diritti tv 2023 2024 – La classifica completa

Di seguito, la classifica dei ricavi da diritti tv per quanto riguarda la massima serie calcistica spagnola, per un totale di 1.351,19 milioni di euro:

Barcellona – 162,49 milioni di euro Real Madrid – 159,55 milioni di euro Atletico Madrid – 117,89 milioni di euro Siviglia – 72,49 milioni di euro Real Sociedad – 70,71 milioni di euro Athletic Club – 67,5 milioni di euro Real Betis – 66,98 milioni di euro Villarreal – 63,29 milioni di euro Valencia – 59,23 milioni di euro Osasuna – 50,98 milioni di euro Girona – 49,8 milioni di euro Getafe – 49,76 milioni di euro Celta Vigo 48,26 milioni di euro Maiorca – 46,39 milioni di euro Granada – 45,92 milioni di euro Rayo Vallecano – 45,39 milioni di euro Cadice – 45,16 milioni di euro Deportivo Alaves – 43,69 milioni di euro Las Palmas – 43,1 milioni di euro Almeria – 42,6 milioni di euro

Liga diritti tv 2023 2024 – Il confronto con la Serie A

Guardando alla Serie A, nella passata stagione il massimo campionato italiano di calcio ha distribuito 1.072 milioni di euro ai propri club. Si tratta di quasi 300 milioni di euro in meno, con l’Inter – il club che ha incassato più di tutti – che ha portato a casa 101 milioni di euro, circa 60 milioni in meno rispetto al Barcellona, primatista nella Liga.

Anche confrontando le ultime in classifica, emerge come il Frosinone abbia incassato poco più di 31 milioni di euro nella stagione 2023/24, mentre l’Almeria ha superato i 42 milioni. Di seguito, la classifica dei ricavi per la Serie A italiana, con la sola Inter che tocca incassi a tre cifre: