Oaktree completa la transazione con Azimut: affare da 240 mln in Australia

Il Gruppo Azimut, insieme alla sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory, ha annunciato il completamento della partnership strategica con i fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P., fondo statunitense proprietario dall’Inter dopo l’escussione del pegno dalla famiglia Zhang, come pubblicamente comunicato il 30 settembre scorso.

«Nell’ambito della transazione – si legge nel comunicato di Azimut, che da questa stagione e sponsor di manica della Juventus –, per una valutazione complessiva della Società pari a 690 milioni di dollari australiani (al cambio, 417,7 milioni di euro, ndr), Oaktree ha investito 240 milioni di dollari australiani (145,3 milioni di euro, ndr) per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA»

Azimut mantiene una partecipazione strategica a lungo termine di almeno il 25% in AZ NGA, insieme alle quote detenute dal management e dai consulenti locali, confermando l’impegno per la crescita a lungo termine della Società. Insieme, Azimut, AZ NGA e Oaktree accelereranno le attività di fusione e acquisizione, promuoveranno la crescita organica e consolideranno la leadership di AZ NGA nel settore della consulenza finanziaria australiana.

Massimo Guiati, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA, commenta: «Azimut è orgogliosa di continuare a essere un partner strategico di lungo termine di AZ NGA e siamo entusiasti di lavorare con Oaktree per guidare la crescita e il successo della società. Questa partnership sottolinea la forza della visione e della strategia di AZ NGA, ulteriormente rafforzata dalla recente acquisizione di 16 società di pianificazione finanziaria da AMP, e punta a cambiare il panorama della consulenza finanziaria in Australia».

Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: «Siamo estremamente onorati ed entusiasti di lavorare con un investitore strategico di livello mondiale come Oaktree. Abbiamo l’ambizioso obiettivo di triplicare le nostre dimensioni nell’arco dei prossimi 3-5 anni, combinando M&A e crescita organica, e la partnership strategica con Oaktree ci fornisce il capitale necessario per finanziare i nostri piani a breve-medio termine e per continuare a migliorare la nostra proposta alle società di contabilità e consulenza. Nei prossimi 12 mesi ci concentreremo sull’accelerazione del nostro progetto Super Firm, sull’incremento dell’attività di M&A, su iniziative di trasformazione chiave e sull’evoluzione della nostra cultura aziendale, incentivando l’eccellenza in ogni area del nostro business».

Byron Beath, Managing Director di Oaktree, dichiara: «AZ NGA ha creato un modello efficace che consente ai consulenti e ai loro clienti di far crescere le loro attività e allo stesso tempo di gestire efficacemente la loro successione, un aspetto fondamentale per la naturale evoluzione delle imprese di qualità. Questo risultato testimonia l’eccezionale leadership di Paul e del suo team. Con questa transazione, fornendo nuovi capitali, AZ NGA migliorerà ulteriormente la sua capacità di realizzare il suo piano di crescita organica e inorganica, consentendo ai suoi talenti di essere i leader nazionali nella fornitura di consulenza e servizi finanziari».