Genoa, il giorno della verità: addio a 777, attesa per l'aumento di capitale

E’ il giorno della verità e dei cambiamenti in casa Genoa. Questa mattina alle 10 si apre a Villa Rostan l’assemblea dei soci del Grifone. Dei cinque punti all’ordine del giorno, sono due quelli su cui si concentra maggiormente l’attenzione.

Il primo – ricorda Il Secolo XIX – è la revoca dal CdA dei consiglieri Steven William Pasko, Joshua Craig Wander e Adam Randall Weiss. Si tratta dell’uscita definitiva dei 777 Partners dal consiglio d’amministrazione del Genoa. Un addio che si lega alla crisi del fondo di investimento americano con sede a Miami.

C’è poi il capitolo dell’aumento di capitale da 45 milioni (40 quelli che effettivamente saranno versati). Cresce l’attesa attorno a chi concretamente immetterà denaro nelle casse del Grifone. A tal proposito, i soldi dovrebbero arrivare tramite A -Cap, la società di assicurazione, tra i principali finanziatori dei 777, che dalla crisi del gruppo di Miami ha iniziato a gestire alcuni loro asset, a partire proprio dai club calcistici.

Anche A-Cap non sta vivendo un periodo facile ma nei giorni scorsi sono arrivate rassicurazione sul sostegno ai club, Genoa incluso, proprio per garantirne sopravvivenza e valore in vista di una futura rivendita. Da parte sua, l’AD Andres Blazquez si attende per oggi «un’assemblea tranquilla» senza colpi di scena. Il presidente Alberto Zangrillo ha invece precisato che «tutte le speculazioni, le voci, gli spifferi e le associazioni al mio nome sono da considerarsi prive di ogni fondamento».