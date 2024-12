Fiorentina, Bove dimesso dall’ospedale: domani sarà al Viola Park

Edoardo Bove ha lasciato l’ospedale di Careggi dove era ricoverato dal 1° dicembre in seguito al malore che lo aveva colpito in campo, al 17′ del primo tempo di Fiorentina-Inter. Al centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito al club viola è stato impiantato martedì un defibrillatore sottocutaneo di tipo removibile.

Attesa per la giornata di domani la sua visita ai dirigenti, al tecnico Palladino e ai compagni di squadra al Viola Park, prima della sfida di campionato con il Bologna. Nei prossimi tempi il calciatore ragionerà anche sul suo futuro, tra l’improbabile ritorno in campo in Italia e l’eventualità di una prosecuzione della carriera all’estero.