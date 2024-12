La Lega Serie A si allea con Meta per combattere la pirateria. Una prima volta per la Lega, che ha stretto una collaborazione con la società proprietaria di social come Facebook e Instagram per la lotta alla pirateria online degli eventi sportivi su scala globale.

Una collaborazione che nasce dalla lotta da parte di entrambe per contrastare il fenomeno: la Lega Serie A con le iniziative per arginare la pirateria, Meta con la creazione di strumenti, processi e procedure per combattere questo comportamento illegale

Serie A accordo Meta pirateria – Gli strumenti di contrasto al fenomeno

Nel dettaglio, la Lega Serie A avrà così accesso a Rights Manager, un sistema di gestione dei contenuti sviluppato da Meta senza alcun costo per i detentori dei diritti, che consente loro di proteggere i propri contenuti in tutto il mondo, compresi i contenuti live in tempo reale. Attraverso questo sistema, la Lega Serie A non solo sarà in grado di monitorare quando i suoi contenuti vengono caricati su Facebook e Instagram a livello globale, ma sarà anche in grado di bloccare automaticamente e con facilità le violazioni online.

Oltre a questi strumenti e sistemi, Meta porterà avanti un solido programma per individuare e disattivare in modo proattivo la pirateria sportiva attraverso sistemi automatici, senza che i detentori di diritti debbano identificare le violazioni autonomamente. Questo sforzo proattivo può esistere solo attraverso un solido dialogo e la collaborazione da parte di chi detiene i diritti e decide di condividere informazioni importanti per arginare il fenomeno della pirateria, come nel caso di Lega Serie A. Questo è un altro motivo per cui la collaborazione tra Lega Serie A e Meta è davvero importante.

La Lega Serie A e Meta stanno anche lavorando ad una serie di modalità ulteriori attraverso le quali la Lega può segnalare i contenuti in violazione affinché vengano rimossi. Oltre ai tradizionali moduli di notifica e rimozione, Meta ha sviluppato anche soluzioni più sofisticate per effettuare le segnalazioni, come il Centro di segnalazione sulla proprietà intellettuale di Meta e, più recentemente, l’API di reporting sulla proprietà intellettuale di Meta. Queste API consentiranno ai detentori di diritti, come la Lega Serie A, di creare sistemi personalizzati per la segnalazione di contenuti che violano i loro diritti di proprietà intellettuale. Lega Serie A potrà utilizzare queste API per semplificare la segnalazione di contenuti in violazione, inviando segnalazioni IP tramite l’API Graph di Meta.

Serie A accordo Meta pirateria – I commenti di Se Siervo e Colombo

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha commentato così la nuova partnership: «La collaborazione con un’azienda tecnologica come Meta è un passo avanti determinante nella lotta senza quartiere che da anni affrontiamo con decisione contro la pirateria online. Per fermare questo crimine, che danneggia il nostro settore e non solo, privandolo di ingenti risorse che permetterebbero di alzare il livello dello spettacolo per tutti gli appassionati, stiamo agendo in ogni direzione. Ringrazio Meta per il supporto e gli strumenti automatici messi a disposizione, a dimostrazione che la collaborazione tra detentori di diritti e piattaforme è possibile, a partire da oggi la vita dei pirati sarà sempre più difficile anche a tutela di tutte le persone oneste».

Soddisfatto del risultato raggiunto anche Luca Colombo, Country Director di Meta in Italia: «Siamo orgogliosi di collaborare con Lega Serie A per combattere la pirateria online. La collaborazione e il dialogo con i proprietari di contenuti come la Lega Serie A sono la chiave per individuare ed eliminare la pirateria online di eventi sportivi. Meta si impegna profondamente nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale in questo settore e investe notevoli risorse a supporto».

«Per esempio, abbiamo volontariamente progettato e sviluppato strumenti avanzati come Rights Manager o le API di segnalazione, oltre a condurre sforzi proattivi per individuare e disattivare la pirateria dei contenuti sportivi, il tutto senza alcun costo per i detentori dei diritti. La nostra collaborazione con la Lega Serie A ci aiuterà a perfezionare questi programmi e ad essere un esempio per il resto del mondo nel mostrare il modo migliore per combattere la pirateria», ha concluso.