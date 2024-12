Posticipo ad alta quota all’Olimpico: ecco chi sta meglio tra Lazio e Inter

Per comprendere meglio come le due squadre arrivino al big match dell’Olimpico, ecco lo status dei giocatori di Lazio e Inter sulla borsa dei calciatori.

Partita di cartello che si giocherà anche su FX – Football Exchange , la piattaforma online su cui sono disponibili 500+ calciatori dei migliori club europei . Ogni utente può dilettarsi come un vero trader e scegliere quali calciatori over-performeranno ( BUY ) o regaleranno delle prestazioni al di sotto della propria valutazione ( SELL ).

L’Olimpico di Roma si trasformerà in un palcoscenico da grandi occasioni. Biancocelesti e nerazzurri si trovano a pari punti , 31 per la precisione, e vogliono continuare a stupire. Tanti gli spunti per il match: dal ritorno di Inzaghi nel suo stadio agli ex Acerbi e Correa , passando per duelli individuali che accenderanno la sfida.

Una Serie A così competitiva erano anni che non si vedeva . Cinque squadre in tre punti al comando, seppur due di queste debbano recuperare una partita. Oltre alla Fiorentina, ecco l’ Inter campione in carica che, nel posticipo del lunedì sera, farà visita alla Lazio .

FX Lazio Inter – Tavares il migliore dei biancocelesti, Dia che sorpresa

La stagione della Lazio è più che positiva. Senza dubbio non era iniziata sotto i migliori auspici, con le partenze di pilastri come Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto e l’arrivo in panchina di Baroni, allenatore che mai aveva gestito una “piazza” come Roma.

I biancocelesti sono fortemente in corsa in tutte e tre le competizioni stagionali, grazie a una rosa ampia e ben allenata. Su tutti i sette giocatori biancocelesti presenti in piattaforma, svetta Nuno Tavares (TAV30), terzino portoghese che attualmente è anche il miglior assist-man del campionato (8 volte). La sua performance da inizio campionato registra quasi un +8% di quotazione, dimostrazione dello stato di forma incredibile dell’ex Arsenal.

Parlando di sorprese non si può non citare Boulaye Dia (DIA19), arrivato nello scetticismo generale. L’ex Salernitana, invece, ha convinto tutti e la maglia da titolare sulla trequarti biancoceleste non sembra potergli essere tolta da nessuno.

Titolarità che non si può discutere per Mateo Guendouzi (GUE08), mastino inesauribile del centrocampo di Baroni e giocatore che meglio ha performato nell’ultimo match vittorioso di Serie A in casa del Napoli (+1,48%). Il francese è anche il calciatore di maggior valore della Lazio, con una quotazione di circa 30 milioni di euro.

FX Lazio Inter – Thuram non fa rimpiangere un Lautaro in difficoltà

Chi lo avrebbe mai detto che Lautaro Martinez (LAU10), arrivati a metà dicembre, avesse totalizzato solo cinque gol in Serie A. Il capocannoniere della scorsa stagione, arrivato nella top 10 del Pallone d’Oro 2024, sta vivendo un lungo periodo di appannamento ma, nonostante ciò, l’Inter non sembra aver accusato alcun colpo.

Tra tutti i 19 giocatori dell’Inter presenti su FX, gran parte del merito è da affidare alla stagione da top assoluto di Marcus Thuram (THU09). L’attaccante francese è il migliore giocatore dei nerazzurri per performance da agosto (+8,04%), forte di ben 10 gol e sei assist in campionato.

Notevole il cammino stagionale anche di Alessandro Bastoni (BAS95), sempre più leader della difesa di Inzaghi e Spalletti in Nazionale: l’ex Atalanta è il secondo miglior calciatore per rendimento stagionale (+3,52%).

Riguardo al successo contro il Parma, nell’ultimo match in Serie A dei nerazzurri, sono due i nomi che meglio hanno performato. Nicolò Barella (BAR23) e Federico Dimarco (DIM32), entrambi a segno contro i ducali. Il primo ha centrato un upgrade di valutazione in piattaforma del +2,28% mentre il secondo si è “fermato” ad un +1,80%.

Il big match dell’Olimpico dirà molto sulle ambizioni di Scudetto delle due compagini: non resta che iscriversi a FX, diventare un utente della borsa dei calciatori e iniziare a giocare come un vero trader sulla piattaforma!

FX – Football Exchange: come funziona la piattaforma

Come spiegato anche sul sito del FX (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti:

Step 1 – Registrati e accedi tramite desktop o app : un processo semplice attraverso i propri profili social;

– Registrati e accedi : un processo semplice attraverso i propri profili social; Step 2 – Acquista i gettoni virtuali ( CSAT ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay;

– Acquista i gettoni virtuali ( ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay; Step 3 – Gioca su oltre 500 giocatori che militano nei top campionati europei, puntando al rialzo (BUY) i calciatori che reputi siano destinati ad apprezzarsi e a ribasso (SELL) quelli che reputi si deprezzeranno;

In base alle performance in campo, ogni calciatore riceve dei punti (PX) che rispecchiano la Var% della quotazione in piattaforma: il saldo di tutte le posizioni aperte forma il proprio punteggio.