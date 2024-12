Cessione di Calafiori, il Basilea non paga la Roma: scontro legale con i giallorossi

Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Basilea sul difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato da Il Tempo, quest’estate il calciatore è stato ceduto dal Bologna ai Gunners per 50 milioni di euro, con gli emiliani che dovevano il 50% della plusvalenza agli svizzeri, che hanno quindi incassato 23,5 milioni dal trasferimento.

Tra Basilea e Roma era stato però stabilito che i giallorossi – oltre al milione già ricevuto nel 2022 per la cessione del giocatore – avrebbero anche incassato il 40% della futura rivendita. I Friedkin pretendono quindi il 40% di quei 23,5 milioni, oltre a quelli già ricevuti per il trasferimento al Bologna (40% di 4 milioni) con gli elvetici che da subito si rifiutarono di pagare, nonostante la Pec dei legali romanisti.

A quasi cinque mesi dal passaggio all’Arsenal ancora non c’è traccia del versamento e va avanti lo scontro legale. A Trigoria sono convinti, per come è formulato il contratto, che vada pagata la percentuale su ogni incasso relativo a Calafiori e che quindi prima o poi i circa 9,4 milioni dovuti saranno incassati.