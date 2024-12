Il valore di SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, ha raggiunto nella giornata di ieri i 350 miliardi di dollari. Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, nonostante la società non sia quotata in Borsa, la stessa Space X insieme ad alcuni investitori hanno accettato di acquistare azioni dai dipendenti e da altri azionisti interni attraverso un’offerta da 1,25 miliardi di dollari, con un prezzo per azione fissato a 185 dollari, come riportato da documenti dell’operazione ottenuti da alcuni media americani.

L’operazione non prevede la raccolta di nuovo capitale, trattandosi di una vendita secondaria di azioni già esistenti. In particolare, SpaceX ha deciso di riacquistare fino a 500 milioni di dollari in azioni ordinarie come parte di questa offerta. Una mossa che non si vede molto spesso nei mercati azionari, ma che dimostra la solidità e la forza economica dell’azienda che fa parte della galassia di Musk.

Questi round secondari, invece, sono una pratica abituale per SpaceX, che li organizza circa due volte all’anno per consentire ai dipendenti e ad altri azionisti di vendere le proprie quote. L’ultima valutazione rappresenta un aumento del 67% rispetto al precedente massimo di 210 miliardi di dollari, registrato con una vendita secondaria a giugno.

Elon Musk patrimonio – Vero e proprio boom per le sue aziende

L’impennata del valore arriva in un momento in cui SpaceX sta consolidando la sua posizione di leader nell’industria spaziale. Elon Musk, ormai figura centrale per la futura amministrazione americana guidata da Donald Trump, festeggia intanto un altro primato: è il primo uomo al mondo a superare i 400 miliardi di dollari di patrimonio, grazie al boom delle sue aziende. Tesla, ad esempio, ha segnato ieri il sesto giorno consecutivo di crescita in Borsa, raggiungendo i 415 dollari per azione e superando il precedente record storico risalente al 4 novembre 2021.

Per quanto riguarda SpaceX, la compagnia detiene quasi un monopolio sul mercato statunitense dei lanci satellitari grazie ai suoi razzi Falcon, mentre i concorrenti faticano a sviluppare alternative competitive. Inoltre, la divisione di Internet satellitare Starlink si sta affermando come un elemento cruciale per il successo economico dell’azienda. Con circa 7.000 satelliti già lanciati e un servizio che conta quasi 5 milioni di abbonati, Starlink rappresenta una vera e propria spinta verso nuovi traguardi con alle spalle un vero e proprio impero economico guidato da Musk.

Elon Musk patrimonio – Nasdaq oltre i 20mila punti

Ma è un periodo d’oro per tutti i titolo dell’indice Nasdaq, che per la prima volta ha sfondato il tetto dei 20mila punti. Tra i marchi più in crescita, spicca senza dubbio anche Apple con una capitalizzazione che sfiora i 3.800 miliardi di dollari.