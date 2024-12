Chi è Raffaello Follieri, il nuovo nome accostato al Genoa

Chi è Raffaello Follieri? Il nome di Raffaello Follieri è tornato a occupare vari giornali italiani. Infatti, l’imprenditore italo-americano è stato accostato come uno dei soggetti interessati a rilevare il Genoa, che si appresta sicuramente a dire addio a 777 Partners per essere gestito da A-Cap, società americana che ha rilevato tutti gli asset del duo Pasko-Wander dopo che quest’ultimi sono entrati in una crisi di liquidità che ha coinvolto anche A-Cap, primo finanziatori e quindi creditore, di 777.

Ma chi è Raffaello Follieri? Nato a San Giovanni Rotondo 45 anni fa, in passato Follieri aveva cercato di acquisire il Foggia e successivamente il Palermo. E a maggio 2023 si era già parlato di un suo interesse per la Roma, assieme a una cordata di ricchi investitori sauditi, ma era stato lo stesso Follieri a spiegare come i Friedkin non fossero intenzionati a cedere la società.

Chi è Raffaello Follieri – Il passato negli Stati Uniti

Follieri è stato imprenditore nel settore immobiliare prima, e in quello dell’energia e dei metalli rari oggi. L’uomo ha un passato burrascoso negli Stati Uniti: sbarcato a New York nel 2003 presentandosi come emissario della chiesa cattolica, grazie alla consulenza di Andrea Sodano, nipote dell’allora segretario di Stato vaticano, si propose per risolvere il lato economico dello scandalo della pedofilia nella chiesa cattolica americana facendo l’intermediario per la vendita del ricco patrimonio immobiliare.

Un paio d’anni dopo diventò amico dell’assistente personale dell’ex presidente americano Bill Clinton, e conobbe il multimiliardario Ronald Wayne Burkle, che investì 55 milioni di dollari nell’affare. Ma due anni dopo quest’ultimo querelò l’italiano accusandolo di aver usato i fondi — almeno 2 milioni — in spese personali: l’affitto di un attico da 40 mila dollari al mese a Manhattan e lussuose cene con la fidanzata, l’attrice Anne Hathaway.

Follieri negò ogni addebito ma intervenne nella storia anche l’Fbi e, alla fine, nel 2008 – come ricorda un profilo del sito de Il Corriere della Sera – fu arrestato e riconosciuto colpevole di 14 capi d’accusa, tra cui frode e riciclaggio di denaro sporco. Follieri sconterà quattro anni e mezzo di carcere. Alla fine, il giro della truffa sarebbe stato di circa due milioni di dollari e lui ne ha risarciti quasi il doppio.

Chi è Raffaello Follieri – Il ritorno in Italia e il business dei metalli

Una volta scontata la pena tornò in Italia, riprese la guida del Follieri Group e si inserì nel tessuto economico dell’Arabia Saudita dedicandosi al business dell’energia tra petrolio e gas con la Follieri Energy SA e la Blu Lion Shipping, cedute poi per concentrarsi sulle società di estrazione dei metalli rari.