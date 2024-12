L'idea di Trump: il patron degli Houston Rockets Fertitta ambasciatore USA in Italia

Tilman Joseph Fertitta, tra i donatori della campagna di Donald Trump, potrebbe diventare il prossimo ambasciatore USA in Italia. L’indiscrezione arriva da oltreoceano ed è stata rilanciata da diversi media statunitensi.

Fertitta, 67 anni, è un imprenditore del settore ospitalità-entertainment, una personalità tv e soprattutto il patron della squadra NBA Houston Rockets. Nel 2023 Forbes valutava la sua fortuna in 8,4 miliardi di dollari. Fortune lo colloca al 260° posto nella lista delle persone più ricche.

Chi è Tilman Fertitta ambasciatore USA Italia – La popolarità in un reality show e l’acquisto degli Houston Rockets

Originario di Galveston, Texas, è di origini siciliane. Suo padre Vic era proprietario di un ristorante di pesce e dopo la scuola Fertitta dava una mano a sgusciare i gamberetti. La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti e casinò e parchi di divertimento.

È stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc. Nel 2017 ha acquistato i Rockets (squadra Nba di Houston) per 2,2 miliardi di dollari. Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie. In passato ha donato in modo bipartisan, a democratici e repubblicani, dai Clinton ai Bush.

Nel 2020 ha versato 140mila dollari alla campagna di Donald Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden. È un grande amico del senatore-astronauta dem Mark Kelly.