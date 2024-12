Murdoch sconfitto: l’impero del fondatore di Sky sarà diviso tra i quattro figli

Rupert Murdoch ha perso la battaglia per il controllo della successione al suo impero mediatico: quattro dei suoi figli adulti ne manterranno lo stesso potere di voto dopo la sua morte, nonostante il tentativo del magnate – storico fondatore di Sky – di passarlo al solo primogenito Lachlan. Lo riporta il New York Times (Nyt), che cita una decisione giudiziaria sigillata depositata nei giorni scorsi.

«Un commissario del Nevada si è pronunciato clamorosamente contro il tentativo di Rupert Murdoch di modificare il trust di famiglia per consolidare il controllo dell’impero mediatico da parte del figlio maggiore Lachlan e mantenere la linea editoriale di destra di Fox News», scrive il Nyt.

Il commissario, Edmund J. Gorman Jr, ha concluso in una decisione depositata sabato che il padre e il figlio – a capo di Fox News e News Corp – hanno agito «in malafede» nel tentativo di modificare il trust irrevocabile, che divide equamente il controllo della società tra i quattro figli maggiori di Murdoch (Lachlan, James, Elisabeth e Prudence) dopo la sua morte, prosegue il giornale.

La sentenza è stata a tratti severa, con il quotidiano che ha sottolineato che in un punto del suo parere di 96 pagine, Gorman definisce il piano di modifica del trust come una «farsa accuratamente realizzata» per «cementare in modo permanente i ruoli esecutivi di Lachlan Murdoch» all’interno dell’impero, «senza tener conto dell’impatto che tale controllo avrebbe sulle società o sui beneficiari» del trust familiare.

Murdoch aveva portato in tribunale i figli James, Elisabeth e Prudence nel tentativo di eliminare completamente il loro potere di voto sul trust da lui creato. Il suo avvocato, Adam Streisand, ha dichiarato che Murdoch e Lachlan sono delusi dalla sentenza e intendono ricorrere in appello.