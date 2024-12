Serie A, prima assemblea per eleggere il nuovo presidente: Simonelli in pole

La Lega Serie A prova a leggere il suo nuovo presidente. Oggi, infatti, alle 11 è convocata la prima assemblea elettiva per i vertici di Lega per i prossimi quattro anni. All’ordine del giorno co sono quindi le elezioni di tutte le cariche in via Rosellini non solo il presidente ma anche tra le altre l’AD, i consiglieri di lega, i consiglieri federali. Tuttavia, considerando la delicatezza del tema, è difficile si vada oltre il tentativo di eleggere il presidente per quanto riguarda le votazioni.

L’unico candidato ad aver presentato formalmente la propria candidatura è Ezio Maria Simonelli, commercialista membro del consiglio sindacale tra gli altri di Mediaset (un potenziale conflitto di interessi su cui puntano in particolare i suoi avversari). Intorno al suo nome si sono riuniti 15 club in particolare:

Atalanta;

Bologna;

Cagliari;

Como;

Fiorentina;

Genoa;

Inter;

Juventus;

Milan;

Monza;

Parma;

Roma;

Torino;

Udinese;

Venezia.

Chi invece a meno fino a giorni scorsi era contrario o non si era espresso a favore di Simonelli, sono i seguenti club:

Empoli;

Lazio;

Lecce

Napoli;

Verona.

Tuttavia, tra le intenzioni di voto e l’effettivo voto molto spesso cambia la situazione, motivo per cui non è da considerare scontata l’ipotesi che Simonelli venga eletto già oggi. Nella prima assemblea elettiva, infatti, serviranno 14 voti a favore per eleggere il presidente, che rimarranno 14 anche per la eventuale seconda assemblea elettiva in programma il 16 dicembre e che scenderanno invece a 11 a partire dalla terza assemblea elettiva in programma il 10 gennaio.

Non sarebbe quindi la prima volta che il voto sia diverso dalle “dichiarazioni” della vigilia. Sarebbe invece sostanzialmente una prima volta l’elezione del nuovo presidente già alla prima assemblea. Sullo sfondo resta l’attuale presidente della Serie A Lorenzo Casini, il quale in quanto già in carica non ho dovuto presentare formalmente la propria candidatura: al momento non sembra avere i numeri per puntare alla rielezione, tuttavia resta sempre una ipotesi.