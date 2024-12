La nuova Champions League è arrivata al momento decisivo della prima fase e prosegue con la sesta giornata. Dopo il sorteggio dello scorso 29 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente continuano a sfidarsi, con il nuovo turno previsto per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, nel torneo che è rinato con un format tutto nuovo: girone unico, più partite e più squadre partecipanti.

Sky è assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco della stagione: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per questo turno il big match di Torino tra Juventus e Manchester City).

Champions League partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Con l’uscita di scena di Mediaset, che nel ciclo 2021-2024 ha trasmesso su Canale 5 un match in diretta per ogni turno, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video.

Champions League partita in chiaro: la scelta per il quinto turno

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il quinto match in chiaro di questa prima fase? La risposta è arrivata direttamente da TV8, che sui propri canali social ha pubblicato un post dedicato: «I vicecampioni d’Europa del Borussia Dortmund sfidano il Barcellona di Hansi Flick per una sfida che promette spettacolo. Non perdetevi Tv8 Champions Night mercoledì dalle 20:20 LIVE su Tv8 con la partita di UEFA Champions League: Borussia Dortmund-Barcellona e a mezzanotte vi aspetta».

L’incontro Borussia Dortmund-Barcellona – una vera e propria sfida di alto livello – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. Gli spagnoli saranno oltretutto prossimi avversari dell’Atalanta di Gasperini, in una sfida che potrebbe valere gli ottavi di finale diretti.