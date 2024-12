La corsa Champions pesa sulla Borsa: Juventus in calo, vola la Lazio

L’ottimismo per il cambio di rotta della politica monetaria cinese, grazie alla promessa di Pechino di adottare una strategia «moderatamente espansiva» il prossimo anno e misure per stabilizzare i mercati immobiliari e azionari, non è bastato all’Europa che chiude debole la prima seduta della settimana con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,55%.

Segno meno anche per Madrid (-0,5%) e Francoforte (-0,15%). Migliore piazza Parigi (+0,72%) che da un lato attende la formazione del nuovo governo dopo la sfiducia del premier Barnier, dall’altro beneficia del buon andamento dei titoli del lusso.

Guardando nel dettaglio ai titoli dei club calcistici a Piazza Affari, la corsa alla qualificazione in Champions pesa sull’andamento di Juventus e Lazio in Borsa. Il titolo del club bianconero – dopo il pareggio della squadra di Motta con il Bologna – ha chiuso in calo del 2,41% a quota 3,0155 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato in calo a quota 1,14 miliardi di euro.

Al contrario, segno positivo per il titolo del club biancoceleste, che ha guadagnato il 2,87% dopo il successo in campionato sul Napoli, portandosi a quota 1,075 euro per azione. Nel caso della Lazio, la capitalizzazione di mercato è pari a 72,82 milioni di euro.