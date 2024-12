Dove vedere la prima alla Scala tv streaming: segui la serata evento in diretta

Sabato 7 dicembre alle ore 18 La forza del destino di Giuseppe Verdi inaugura la Stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala. L’opera che ha aperto la stagione 59 anni fa e che da 25 anni mancava nel teatro milanese è diretta per la prima volta dal direttore musicale Riccardo Chailly.

Dove vedere la prima alla Scala tv streaming – Un cast stellare

All’apertura della stagione irrompe quindi la guerra, un elemento vicino all’attualità e una costante nel titolo verdiano che sarà interpretato da un cast stellare: Anna Netrebko nei panni di Donna Leonora (Elena Stikhina il 28 dicembre e il 2 gennaio), Ludovic Tézier nei panni di Don Carlo di Vargas (Amartuvshin Enkhbat il 2 gennaio), e Brian Jagde nei panni di Don Alvaro (Luciano Ganci il 22 e 28 dicembre e il 2 gennaio). Quest’ultimo ha sostituito all’ultimo Jonas Kaufmann, che ha dato forfait per motivi familiari.

Sul palco anche Vasilisa Berzhanskaya nel ruolo di Preziosilla, Alexander Vinogradov nel ruolo del Padre Guardiano (con Simon Lim il 28 dicembre e 2 gennaio), Marco Filippo Romano nel ruolo di Fra Melitone, Fabrizio Beggi nel ruolo del Marchese di Calatrava, Carlo Bosi nel ruolo di Mastro Trabuco, Marcela Rahal nel ruolo di Curra, Huanhong Li nel ruolo di un Alcalde e Xhieldo Hyseni nel ruolo di un Chirurgo.

Firma la regia Leo Muscato, che ha ambientato ogni atto in un periodo (e in una guerra) diversa, dal Settecento ai giorni nostri. “Abbiamo l’idea naïf che l’umanità faccia progressi e quest’opera mette il dito nella piaga sul fatto che l’umanità poi non fa tanti progressi ma è sempre la stessa”, soprattutto quando prevalgono “desiderio di vendetta e di prevalere” che “generano disastri”, ha spiegato il sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer, che terminerà il suo incarico il prossimo 28 febbraio e cederà lo scettro al successore Fortunato Ortombina. Le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi completano La forza del destino.

La Serata inaugurale è dedicata nel ventennale della scomparsa alla soprano Renata Tebaldi, splendida interprete della parte di Leonora alla Scala nel 1955 sotto la direzione di Antonino Votto. Ospiti i tenori Placido Domingo e José Carreras e la soprano Rajina Kabaibanska. Confermata anche la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro alla Cultura Alessandro Giuli. L’opera sarà eseguita integralmente nella versione del 1869 ripensata da Verdi per la Scala, secondo l’edizione critica curata per Ricordi da Philip Gossett e William Holmes nel 2005.

Dove vedere la prima alla Scala tv streaming – segui la serata evento in diretta

Come ogni anno, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, con il servizio streaming di RaiPlay disponibile. Per chi volesse invece seguire la prima della Scala alla radio ecco la possibilità di serguire il live integrale su Radio 3 dalle ore 17:45.

La Prima è stata preceduta mercoledì 4 dicembre dall’Anteprima per gli Under30 e sarà seguita da sette repliche il 10, 13, 16, 19, 22, 28 dicembre e 2 gennaio.