Ryan Friedkin a Roma: obiettivo risollevare la squadra e accelerare sullo stadio

La Roma si appresta ad affrontare un mese di dicembre molto delicato. Si parte da quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza in casa contro il Lecce a un crocevia importante in Europa League come quello con il Braga, sempre allo stadio Olimpico.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, per dare una motivazione in più alla squadra e a tutto l’ambiente è arrivato a Roma il vice presidente Ryan Friedkin, che sarà così all’Olimpico per la sfida di sabato sera contro il Lecce.

Nella giornata di venerdì, quella del suo arrivo, il figlio del presidente e patron ha passato tutto il suo tempo a Trigoria, a dimostrazione di come la proprietà voglia cambiare paradigma rispetto al passato e avvicinarsi così a un tipo di gestione prettamente europea rispetto a quella più distaccata in stile USA.

A Trigoria sono andati così in scena una serie di fitti colloqui. Dan Friedkin è partito dal tecnico Claudio Ranieri, poi è passato in rassegna dal direttore sportivo Florent Ghisoldi al segretario generale Maurizio Lombardo per finire con tutta la squadra al riparo da occhi indiscreti dentro le mura del centro sportivo.

Da quanto filtra la visita del vicepresidente giallorosso non sarà di breve durata. Infatti, anche per i prossimi giorni sono fissate alcune riunioni interne per mettere a punto le strategie societarie con il management, in attesa poi di sciogliere la questione legata alla nomina di un nuovo amministratore delegato.

Infine, ma non per ordine di importanza, c’è il capitolo stadio. Infatti nelle prossime settimane è attesa la presentazione del progetto definitivo dell’impianto di Pieatralata, che dovrebbe essere inaugurato nelle intenzioni della società entro il 2027, anno del centenario del club. Ma prima il campo per risollevare una stagione che rischia di diventare da incubo.