L’Inter eviterà le big europee nel sorteggio del Mondiale per Club, la Juventus invece sicuramente ne incontrerà una. La FIFA ha infatti ufficializzato il regolamento del sorteggio della fase a girone del torneo, che andrà in scena giovedì 5 dicembre a Miami a partire dalle 19 italiane. Con un dettaglio non di poco conto riferito a quelle che potranno essere le avversarie delle due squadre di Serie A che parteciperanno alla competizione.

Le squadre europee sono state divise nelle due fasce in base al ranking: le prime quattro sono finite nell’urna 1, le altre otto invece in ordine nella fascia 2. In tal senso, quindi, le europee sono state classificate in base al seguente ranking:

Manchester City Real Madrid Bayern Monaco PSG Chelsea Borussia Dortmund Inter Porto Atletico Madrid Benfica Juventus Salisburgo

Possibili avversarie sorteggio Mondiale per Club, le quattro fasce

In base a questo criterio, le 32 squadre partecipanti saranno divise in quattro fasce:

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Per quanto riguarda i criteri di accoppiamento tra le squadre, la FIFA ha spiegato che il principio generale è che «nessun gruppo includa più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione, fatta eccezione per le squadre UEFA», con quattro degli otto gruppi che saranno quindi composti da due squadre europee. Inoltre, le squadre della stessa nazione non potranno essere sorteggiate nello stesso gruppo.

Possibili avversarie sorteggio Mondiale per Club, gli incroci

Ma non solo, perché la FIFA ha aggiunto un dettaglio sul sorteggio dell’urna 2: in particolare, «le squadre UEFA 5-8 nel ranking saranno sorteggiate in gruppi con le squadre CONMEBOL 1-4, mentre le squadre UEFA 9-12 saranno sorteggiate in gruppi con le squadre UEFA 1-4».

In sostanza, quindi, l’Inter è già sicura di evitare le quattro big europee ma incrocerà una big sudamericana, mentre la Juventus è già sicura di dover incontrare una big europea.

L’Inter, infatti, potrà trovare nella prima fascia una tra:

Flamengo,

Palmeiras,

River Plate,

Fluminense.

Inoltre, pescando una squadra brasiliana o argentina, i nerazzurri potranno anche evitare tra le squadre di fascia tre anche una tra Botafogo (nel caso dalla fascia uno pescasse un club brasiliano) e Boca Juniors (nel caso in cui dalla fascia uno pescassero il River Plate) o anche entrambe, considerando che il principio generale del sorteggio, spiegato dalla FIFA, «è garantire, ove possibile, che nessun gruppo includa più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione», quindi non necessariamente è vietato pescare due squadre della stessa confederazione.

La Juventus, al contrario, incontrerà sicuramente una tra: