Adesso è ufficiale. La FIFA ha annunciato le fasce in vista del sorteggio per i gironi del Mondiale per Club 2025, in programma nella serata di giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 19.00. Sono quattro le urne in cui sono stati suddivisi i 32 club partecipanti, che scopriranno così gli avversari della prima fase e il potenziale percorso nella fase a eliminazione diretta.

Le formazioni saranno divise in otto gironi da quattro sulla base della fascia d’appartenenza. E proprio queste ultime sono state ufficializzate dall’organo di governo del calcio mondiale: tanto la Juventus quanto l’Inter, per guardare al futuro dei club italiani impegnati nel torneo, saranno in seconda fascia, mentre della prima faranno parte le migliori per ranking dell’Europa e del Sud America.

Fasce Mondiale per Club 2025 – I criteri per le fasce

Questi i criteri decisi dalla FIFA per realizzare le quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Le quattro squadre meglio classificate della UEFA (UEFA 1-4)

Le quattro squadre meglio classificate della CONMEBOL (CONMEBOL 1-4)

SECONDA FASCIA

Le otto squadre rimanenti della UEFA (UEFA 5-12)

TERZA FASCIA

Le due squadre meglio classificate dell’AFC (AFC 1-2)

Le due squadre meglio classificate della CAF (CAF 1-2)

Le due squadre meglio classificate della Concacaf (Concacaf 1-2)

Le due squadre rimanenti della CONMEBOL (CONMEBOL 5-6)

QUARTA FASCIA

Le due squadre rimanenti dell’AFC (AFC 3-4)

Le due squadre rimanenti della CAF (CAF 3-4)

Le due squadre rimanenti della Concacaf (Concacaf 3-4)

La squadra dell’OFC (OFC 1)

La squadra del paese ospitante (Host 1)

Fasce Mondiale per Club 2025 – Tutte le quattro urne

Sulla base di questi criteri, ecco le fasce ufficiali:

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter , Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo

Chelsea, Borussia Dortmund, , Porto, Atletico Madrid, Benfica, , Salisburgo FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo

Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

Il sorteggio si terrà nella serata di giovedì 5 dicembre, con inizio fissato per le ore 19 italiane. L’evento sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su FIFA+, ma sarà visibile anche su DAZN.