L’Italia torna a San Siro: Milano si avvicina al record di Roma per gare della nazionale ospitate

Centoventitré giorni dopo la sfida contro la Francia, la Nazionale tornerà a Milano. Lo stadio ‘Giuseppe Meazza’, che il 17 novembre scorso aveva registrato il tutto esaurito con 68.000 spettatori (stabilendo un record d’incassi per una partita degli Azzurri) durante il confronto con i Bleus, sarà nuovamente il teatro di un grande incontro: Italia-Germania, andata dei quarti di finale della Nations League, in programma giovedì 20 marzo alle 20:45.

A Milano, gli scontri con la Germania sono stati finora quattro, tutti amichevoli: due vittorie per l’Italia (3-1 nella prima gara al Campo Milan nel gennaio 1923 e 3-2 a San Siro nel maggio 1940) e due pareggi, entrambi per 1-1 e 0-0, nelle sfide del 15 novembre 2013 e 2016. Inoltre, il capoluogo lombardo ha ospitato la prima partita in assoluto della Nazionale: il 15 maggio 1910, all’Arena Civica, gli Azzurri vinsero 6-2 contro la Francia. Milano ha anche segnato l’inizio della leggenda Azzurra, poiché il 6 gennaio 1911, contro l’Ungheria, l’Italia indossò per la prima volta la storica maglia azzurra.

Gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità quasi secolare in questa città, durata ben 96 anni: dalla sconfitta per 1-2 contro l’Ungheria nel gennaio 1925 (al Campo Milan) fino al ko per 1-2 con la Spagna nell’ottobre 2021 al ‘Meazza’. La vittoria più ampia mai ottenuta a Milano è stata il 9-4 contro la Francia del 18 gennaio 1920, mentre l’Austria è la squadra affrontata più volte (sei incontri), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (cinque ciascuna).

Milano è attualmente la seconda città per numero di partite ospitate dalla Nazionale dopo Roma, con 62 incontri (39 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte). La partita contro la Germania sarà la numero 63, quindi, giocata a Milano, a -2 dalle 65 disputate invece nella capitale: a Roma infatti l’Italia ha giocato 65 partite con 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte.

Il capoluogo lombardo ha ospitato anche la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio tra il 1905 e il 1911. La città ha visto l’Italia giocare in quattro stadi: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (demolito nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e il celebre Stadio di San Siro, che dal 3 marzo 1980 porta il nome di Giuseppe Meazza.