Coppa Italia, Fiorentina-Empoli seguita in tv da 1,8 milioni di spettatori

Ascolti in linea con Milan-Sassuolo in termini di numero di spettatori, ma con uno share più alto: Fiorentina-Empoli non si discosta particolarmente dai numeri televisivi già fatti segnare dalla prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in prima serata.

In particolare, la sfida vinta dall’Empoli ai calci di rigore è stata seguita su Italia 1 da 1.827.000 spettatori con il 9,5% di share. In particolare, l’andamento degli ascolti è cos suddiviso:

primo tempo: 1.762.000 spettatori e 8,5% di share;

secondo tempo: 1.825.000 spettatori e 10% di share;

rigori: 2.233.000 spettatori e 13,5% di share.

Si tratta del secondo programma più visto della serata di ieri, dietro solo all’ultima puntata di This is Me su Canale 5, seguita da 3.034.000 spettatori con uno share del 21,8%, ma davanti a Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 su Rai 1 (1.648.000 spettatori pari al 9,3%).

In termini di confronto con le ultime stagioni, la sfida è tra le 10 gare degli ottavi di finale in prima serata meno viste ma solo in termini di spettatori e non di share.