Stellantis, tutti i nomi in corsa come nuovo CEO per il dopo Tavares

Le dimissioni di Carlos Tavares da Amministratore Delegato di Stellantis hanno fatto partire il toto-nome per il suo successore al vertice della casa automobilistica nata dalla fusione tra FCA e Peugeot. L’obiettivo, come spiegato dalla stessa società, è quella di nominare un successore permanente nella prima metà del prossimo anno.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis intanto sta valutando come candidati interni Antonio Filosa, responsabile delle operazioni in Nord America, e Maxime Picat, direttore degli acquisti, secondo una fonte vicina alla vicenda. Ma sono in corsa anche profili esterni alla società, come riportato dall’agenzia Reuters.

Dalle ipotesi interne ai manager esterni, i possibili candidati come nuovo CEO di Stellantis