Verona, vicina la cessione a Presidio Investors: operazione da 75 milioni

Il fondo texano Presidio Investors è deciso a lanciarsi nel calcio italiano con l’acquisto dell’Hellas Verona. Lo riporta Sky Sport, spiegando che Presidio vorrebbe un Bentegodi tutto nuovo, non un semplice restyling, come successo per altri impianti italiani, ma un vero e proprio rifacimento. Demolizione dell’esistente e costruzione del nuovo sugli stessi terreni.

L’attuale progetto ha stimato l’intera lavorazione nell’arco di un anno. Nel frattempo, l’idea dei possibili nuovi proprietari, sarebbe quella di far giocare il Verona, per una stagione o due stagioni, in uno stadio provvisorio. Chiaro che dovrebbero arrivare tutte le autorizzazioni del caso, in un percorso burocratico comunque già avviato.

Verona cessione Presidio Investors – Operazione tra i 72 e i 75 milioni

E’ stato lo stesso presidente Maurizio Setti ad accompagnare gli esponenti di Presidio Investors dal primo cittadino Damiano Tommasi, che da ex giocatore e da sindaco sarebbe ben lieto di cogliere un’ottima opportunità di crescita a livello sportivo, economico e sociale. Il nuovo Bentegodi, infatti, verrebbe utilizzato anche per altre iniziative al fine di generare maggiori ricavi.

Per quanto riguarda la cessione, le parti sarebbero vicine per una cifra definitiva tra i 72 e i 75 milioni di euro netti più bonus, con la volontà comune di chiudere il deal. Negli accordi in via di definizione con il fondo americano, che si avvarrà di un management in parte tedesco, il presidente Setti, il direttore generale Simona Gioè e l’attuale direttore sportivo Sean Sogliano rimarranno ai loro posti, per un periodo di tempo, a garanzia del percorso sportivo.

Aspettando l’ufficialità della cessione, il nome del presidente che succederà a Setti in futuro è ancora segreto, ma secondo ambienti vicini all’attuale dirigenza, filtra che la regia di questa operazione sia da attribuire all’avvocato internazionalista Francesca Petriccione, che vanta un network di clienti di alto profilo nella regione del Medio Oriente, in Nord Africa e nei Paesi del Golfo.