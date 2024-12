“Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri: abbiamo visto il ragazzo stamattina, ci abbiamo parlato insieme, è lucido, sveglio, con la sua voglia di ridere e scherzare”. Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi. “La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, è un qualcosa che dovrà andare ancora avanti nelle prossime giornate, però il ragazzo sta bene”, ha aggiunto.

Inoltre Bove “è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì” in Coppa Italia contro l’Empoli a Firenze, “quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c’è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all’entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso”.

“Credo che stia realizzando l’affetto delle persone nei suoi confronti. Lui dice: ‘Voglio giocare, lasciatemi stare, fatemi uscire’, ma credo che abbia capito e stia sentendo che c’è veramente, al di là dei tifosi viola che sono stati eccezionali a partire da ieri sera, tutto il mondo del calcio che ha espresso parole bellissime nei suoi confronti, come hanno fatto dal mondo dello sport e della politica. Devo dire che c’è stato un movimento importante nei suoi confronti. Ieri sera a cominciare dai ragazzi dell’Inter e da chi era allo stadio, con le telefonate e nei messaggi arrivati tutta la notte, non c’è stata società che non ci abbia cercato”, ha concluso.

La Fiorentina così tornerà ad allenarsi oggi, come reso noto dallo stesso club viola. “ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.