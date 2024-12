Trading 212 Bonus: Ottieni una Frazione di Azione Gratis Fino a 100 €

Con oltre 4 miliardi di euro in asset under management (AUM) e una base di utenti che sfiora i 4 milioni a livello globale, Trading 212 sta rivoluzionando il mondo degli investimenti rendendolo accessibile a tutti. La piattaforma offre il trading senza commissioni di azioni e ETF, l’acquisto di frazioni di azioni e un sistema innovativo di investimento automatico chiamato “AutoInvest”.

Oltre 170.000 recensioni positive su Google Play

Trading 212 si distingue non solo per la sua piattaforma di trading senza commissioni, ma anche per l’altissima valutazione degli utenti sulle principali piattaforme di app. Con oltre 170.000 recensioni su Google Play, la piattaforma continua a ricevere feedback positivi da milioni di investitori in tutto il mondo.

Come funziona il bonus di Trading 212?

L’offerta è semplice e pensata per chi vuole iniziare subito:

Registrati : Crea un account su Trading 212 e inserisci il codice promozionale “IITW” durante il processo di registrazione. Verifica l’account : Completa la procedura di onboarding e verifica richiesta dalla piattaforma. Deposita : Effettua un deposito minimo di almeno 10 € entro 10 giorni dalla registrazione. Ricevi il tuo bonus : Entro tre giorni lavorativi, riceverai una frazione di azione gratuita, del valore massimo di 100 €.

Cosa rende il codice “IITW” speciale?

A differenza di altri codici promozionali che hanno un numero limitato di utilizzi, “IITW” è illimitato: può essere usato da chiunque e in qualsiasi paese in cui Trading 212 opera, inclusa l’Italia.

Perché sempre più persone scelgono Trading 212?

Trading 212 ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua semplicità e trasparenza. Ecco alcuni vantaggi della piattaforma:

Trading senza commissioni : Compra e vendi azioni ed ETF senza pagare commissioni.

Frazioni di azioni : Investi anche con piccoli importi, acquistando frazioni di azioni di grandi aziende come Apple o Tesla.

AutoInvest : Pianifica i tuoi investimenti con un sistema automatico facile da usare.

Attenzione alle regole e agli aspetti fiscali

Ricorda che il bonus ricevuto non può essere prelevato o venduto per almeno 30 giorni. Inoltre, è importante verificare le implicazioni fiscali relative alle azioni ricevute: eventuali guadagni potrebbero essere soggetti a tassazione in base alle normative vigenti nel tuo paese.

Un’opportunità da non perdere

Se stai pensando di iniziare a investire o desideri provare una nuova piattaforma, questa è l’occasione perfetta. Il bonus offerto da Trading 212 con il codice “IITW” è un ottimo incentivo per entrare nel mondo degli investimenti senza rischi iniziali.

Visita il sito ufficiale di Trading 212 per maggiori dettagli e inizia subito a investire. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per diventare parte della crescente comunità di Trading 212!