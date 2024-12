Inter, svelate le prime immagini della maglia Home 2025/26

La prima maglia dell’Inter 2025/26 inizia a prendere forma. Secondo le informazioni del sito Footy Headlines, la divisa da gioco che l’Inter indosserà nelle partite casalinghe dovrebbe rispettare la tradizione e conservare il design con le strisce, tornando a una integrità parzialmente messa da parte quest’anno.

Una prima novità potrebbe esserci per quanto riguarda i colori. Infatti, se il nero e il blu dovrebbero essere ancora protagonisti, la tonalità per le strisce colorate dovrebbe essere “Lyon Blue”, sulla prima maglia dovrebbe esserci spazio anche per un’altra tonalità di blu che sarebbe designata per il logo del club e dello sponsor tecnico, che sarà sicuramente Nike.

Si tratta di una diversa tonalità più chiara rispetto a quello scelto per le strisce, denominata “Chlorine Blue”. E dopo la conferma sui colori degli scorsi mesi, arriva una prima indicazione per quanto riguarda il design della prima maglia che i nerazzurri vestiranno nella prossima stagione. Questa la prima previsione.