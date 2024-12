Serie A, il 9 dicembre la prima assemblea per elezione di presidente e AD

E’ stata ufficialmente convocata per il prossimo 9 dicembre la prima assemblea elettiva della Lega Serie A. I 20 club si riuniranno a Milano, a partire dalle ore 11.00, per iniziare il processo che li porterà ad eleggere il nuovo presidente di Lega e l’amministratore delegato dell’ente che organizza il massimo campionato di calcio in Italia.

Durante la prima assemblea (così come in caso di eventuale seconda votazione) serviranno 14 voti per l’elezione del presidente. Dalla terza assemblea in avanti – che si terrà molto probabilmente il 10 gennaio – basteranno invece 11 voti. Come già raccontato da Calcio e Finanza, in pole per l’elezione ci sarebbe attualmente Ezio Simonelli, che avrebbe l’appoggio di 15 club:

Atalanta;

Bologna;

Cagliari;

Como;

Fiorentina;

Genoa;

Inter;

Juventus;

Milan;

Monza;

Parma;

Roma;

Torino;

Udinese;

Venezia.

Dall’altro lato, invece, anche in contrapposizione alla candidatura di Simonelli:

Empoli;

Lazio;

Lecce;

Napoli;

Verona.

Nato a Macerata il 12 febbraio 1958, Simonelli si è laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista. Dottore commercialista e revisore contabile, particolarmente amico di Adriano Galliani, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Simonelli è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr. Da aprile 2018 è sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

È docente oltre che membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore. Autore di molteplici articoli e pubblicazioni, cura dal 2004 la rubrica “attualità fiscale” della Rivista dei dottori commercialisti. Inoltre, è stato Partner e successivamente Of Counsel dello studio fiscale di Ernst & Young. Console Onorario del Canada in Italia.