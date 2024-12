Dove vedere Gran Galà Calcio tv streaming? Il Gran Galà del Calcio AIC 2022 si svolgerà oggi – lunedì 2 dicembre 2024 – a partire dalle ore 20:00 a Milano. A condurre la cerimonia di premiazione sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Fabo Caressa.

Questa sera sarà dunque svelato l’undici ideale della Serie A maschile e femminile, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. Tra i candidati presenti tutti i grandi della stagione 2023/24, con alcune sorprese. Sarà premiato anche il miglior gol dell’anno, con i gol più votati delle due categorie che sono quelli di Malinovskyi, Politano e Thuram al maschile e di Cantore, Linari e Picchi al femminile.

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI : Di Gregorio, Maignan, Sommer

: Di Gregorio, Maignan, Sommer DIFENSORI : Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández

Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández CENTROCAMPISTI : Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot ATTACCANTI : Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger

Ceasar, Durand, Schroffenegger DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla stagione 2023/24, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B.

ALLENATORE: Inzaghi, Gasperini e Thiago Motta

ARBITRO: Di Bello, Guida e Orsato

SOCIETÀ: Atalanta, Inter e Juventus

GIOVANE DI SERIE B: Busio, Esposito e Ghilardi

Dove vedere Gran Galà Calcio tv streaming? Ecco dove seguire l’evento

Manca pochissimo all’inizio della cerimonia del Gran Galà del calcio 2024: sarà possibile seguire la diretta e gli interventi dei protagonisti su SkySport24 e SkySport: collegamenti dalle 17:00 alle 20:00 su Sky Sport 24, poi dalle 20:00 alle 20:40 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. L’evento si potrà seguire in diretta anche su NOW e in streaming su SkyGo.