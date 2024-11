Champions, per Milan-Stella Rossa vietata la vendita dei biglietti ai tifosi serbi

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria di Bratislava non senza qualche fatica di troppo, tornerà in campo in Champions League mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00 contro la Stella Rossa per continuare a sperare in qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Si tratterà della seconda trasferta di questa stagione a San Siro per i serbi. Ed esattamente come è successo per la sfida con l’Inter, la Stella Rossa non potrà contare sul supporto dei propri tifosi residenti in Serbia, a cui sarà vietata la vendita dei biglietti.

Da lunedì 4 novembre, infine, sono in vendita i tagliandi rimanenti, dopo quelli riservati agli abbonati che potevano aggiungere al proprio altri quattro biglietti, per tutti i possessori della Carta Cuore Rossonero, la fidelity card del Milan.